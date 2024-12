Aux dernières nouvelles, l'interprétation des aventures d'Harry Potter sur le petit écran visait une sortie pour courant 2026. Il semblerait toutefois que Warner et HBO aient eu les yeux plus gros que le ventre vu la colossale ampleur du projet, et qu'une telle estimation s'avérerait un peu trop optimiste. Une nouvelle fenêtre de sortie, fatalement plus tardive, serait actuellement envisagée.

Retour à l'École des Sorciers pour Harry Potter retardé

20 ans après la série de films mettant en scène Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, HBO et Warner annonçaient un reboot d'Harry Potter sous forme de série. L'occasion potentiellement d'adapter dans leurs moindres détails les romans de J.K. Rowling, ou au contraire se permettre des folies. Pour l'heure, difficile d'être catégorique sur ce point. On sait en tout cas que les deux entités veulent mettre les petits plats dans les grands pour ce retour à Poudlard. Ce grâce notamment à des pointures de l'industrie des effets spéciaux. On sait également que la recherche d'acteurs pour incarner tous ces personnages iconiques bat son plein.

Malheureusement, de telles ambitions ne semblent pas cadrer avec une sortie sur Max initialement prévue courant 2026. Les créateurs de la série Harry Potter envisageraient maintenant plutôt une sortie courant 2027. Soit 6 ans après le début de son développement. Une telle perspective refroidit encore plus les Potterheads, et pose également question. Dans les films Harry Potter, les acteurs grandissaient nettement plus vite que leurs personnages.

Ce phénomène risque d'être autrement plus flagrant dans une série, si une saison est consacrée à chaque année d'études d'Harry à Poudlard (au nombre de sept). Une saison par an semble difficilement envisageable, eût égard au temps de production de chacune, ainsi qu'aux régulations relatives au temps de travail des enfants acteurs. Patience est donc de mise pour voir ce que donnera cette fameuse série Harry Potter créée par HBO et Warner.

