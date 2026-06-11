C'est l'anime parfait pour l'été et il s'apprête à faire son retour dans peu de temps. Grand Blue sort la tête de l'eau avec un premier véritable trailer pour sa saison 3.

L'annonce de la saison 3 de Grand Blue Dreaming remonte déjà au mois de septembre 2025. 9 mois plus tard, le bébé du studio Zero-G est presque prêt à sortir. Déjà sur le pont pour animer votre été, il s'échauffe avant de vous faire sauter la tête la première dans les nouvelles péripéties de votre club de plongée préférée. Et autant dire que ça s'annonce encore haut en couleur. Vous allez vous-même pouvoir vous en rendre compte avec le premier trailer.

Le trailer de la saison 3 de Grand Blue à un mois de la sortie

Entre tranche de vie et comédie avec une pointe d'humour salace, Grand Blue c'est la série qui vous fait décompresser chaque été. Et pour cause, un an après la saison 2, la suite est sur le point de débarquer sur le petit écran. Toujours à la réalisation, les studios Zero-G (Farming Life in Another World) et Liber donnent enfin un aperçu concret de la saison 3 à travers un trailer entre rivalité, exploration sous-marine et amitié.

Titre phare du magazine Good! Afternoon, le retour de l'anime Grand Blue est très attendu cette année. La saison 3 promet d'introduire de nouveaux personnages tout en continuant de suivre le quotidien de Iori Kitahara et sa bande. Peu d'informations ont été communiquées jusqu'à présent. Mais on sait déjà que l'opening s'intitulera “Natsuko” et sera interprété par le groupe de hip-hop japonais Funkey Monkey Babys.

Même si rien n'a encore été confirmé, certains espèrent en avoir un nouvel aperçu à l'occasion de l'Anime Expo 2026, qui se tiendra juste avant la diffusion des premiers épisodes. En effet, la saison 3 de Grand Blue Dreaming sera disponible dès le 6 juillet 2026. En outre, elle comptera 12 épisodes, comme les précédentes. Pour finir, vous pourrez la retrouver day one en France dans le catalogue de Crunchyroll.