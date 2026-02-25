Amazon MGM Studios continue de divulguer de nouvelles informations sur sa série God of War à venir. Cette fois encore, les fans se réjouissent. Ça colle parfaitement à ce qu'ils imaginaient.

L'adaptation tant attendue de God of War continue d'enflammer la toile. Il faut dire qu'Amazon enchaîne les grosses cartouches ces derniers temps. Après avoir dévoilé le visage de celui qui incarnera Kratos à l'écran, d'autres noms se sont ajoutés à la liste. Mais ce n'était visiblement que le début. La liste s'allonge encore avec une figure importante. Les fans des jeux ont déjà validé ce nouveau choix.

Un personnage important trouve son interprète dans la série God of War

On sent que la production de la série God of War approche. Après des mois et des mois de silence autour du projet, Amazon passe enfin à la vitesse supérieure en donnant bien la couleur. Après l'annonce de plusieurs personnages centraux de l'adaptation, en premier lieu Kratos et Atreus qui se sont respectivement interprétés par Ryan Hurst et Callum Vinson, c'est au tour d'un autre personnage de trouver son interprète. Et pas des moindres.

Cette fois, c'est un antagoniste qui dévoile son vrai visage pour la série God of War. Il s'agit en l'occurrence de Baldur, le fils d'Odin et Freya. Mais le nom attaché au personnage ne sera finalement pas celui suggéré en décembre dernier. En effet, au lieu de Max Parker, qui était apparemment en discussion pour le rôle, Amazon a en fait jeté son dévolu sur l'acteur Ed Skrein.

Le Londonien va ainsi relever le défi d'incarner un personnage aussi complexe qu'iconique dans la nouvelle version de la saga nordique de God of War. Connu pour avoir tenu le rôle-titre dans Le Transporteur : L'Héritage, Ed Skrein est déjà un habitué des scènes d'action. Mais il ne s'est pas cantonné aux figures de héros. C'est notamment lui qui incarnait Ajax, l'antagoniste du film Deadpool de 2016.

Plus globalement, Skrein est habitué des grosses productions, passant aussi bien de Game of Thrones, où il jouait Daario Naharis, au plateau de Netflix pour les deux volets de Rebel Moon. Maintenant, c'est autour d'Amazon de le voir se transformer pour incarner Baldur. Mais les fans de God of War ne semblent pas inquiets de ce choix. Au contraire, on peut déjà lire leur enthousiasme sur les réseaux sociaux : « Génial »1, « J'approuve ce casting à 100 %, c'est un grand acteur, il était excellent dans Alita Battle Angel »2 ou encore « Ed Skrein sera parfait en Baldur »3.

Ed Skrein, dans Le Transporteur : L'Héritage, face à Baldur.

Pour l'heure, le tournage de la série God of War n'a pas encore démarré. Toutefois, les premiers échos en coulisses évoquaient un début en mars 2026. Quant à la diffusion, nous pouvons espérer qu'elle arrivera dans le courant de l'année 2027. Une chose est sûre, le rendez-vous aura lieu sur Prime Video.