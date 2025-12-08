Ça s'active du côté de la grande adaptation de God of War par Amazon. La future série poursuit son casting et elle aurait même déjà trouvé deux acteurs de choix.

Kratos ne sera pas seul à l'écran. La série God of War d'Amazon se prépare activement en coulisses. Alors que la production n'a pas encore commencé, la distribution serait en train de s'étoffer de deux noms très attendus. En effet, deux personnages divins des derniers jeux seraient de la partie. Odin et Baldur seraient en effet sur le point de voir leur interprète respectif rejoindre le projet et on peut déjà dire que ça promet.

Il n'y a pas mieux pour incarner Thor et Baldur dans God of War

Annoncée en 2022, la série live-action God of War a mis du temps à sortir des cartons. En effet, les informations officielles se font plus que rares autour de cette adaptation qui devrait couvrir la saga nordique de la licence de Santa Monica Studio. Cela se confirme plus encore avec les derniers bruits de couloir issus d'une source souvent bien renseignée sur les coulisses de Hollywood. L'insider Daniel Ricthman, alias DanielRPK sur les réseaux sociaux, a partagé le nom de deux acteurs qui seraient en pourparler pour rejoindre le casting.

D'abord, Richtman nous apprend que Max Parker aurait été approché pour incarner Baldur. L'acteur britannique de 33 ans est notamment apparu dans la série militaire Boots de Netflix et dans la série de fantasy Vampire Academy produite par Peacock. Encore méconnu du grand public, il pourrait voir sa carrière décoller en décrochant le rôle de l'antagoniste du God of War de 2018 dans la série d'Amazon. Physiquement, le choix est déjà plus que convaincant.

Max Parker.

© SIE / Santa Monica Studio. Max Parker pourrait jouer Baldur.

Le deuxième comédien qui pourrait très vraisemblablement rejoindre la série God of War ne serait autre que Ólafur Darri Ólafsson. À 52 ans, l'Islandais américain aurait été choisi pour un rôle divin. Avec sa carrure et son charisme, largement démontré dans des séries comme Trapped ou Severance, il semble tout destiné à reprendre le marteau de Thor, personnage iconique de Ragnarök.

Ólafur Darri Ólafsson dans Trapped (2016). © Rúv.

© SIE / Santa Monica Studio. Ólafur Darri Ólafsson face à Kratos et Thor.