Santa Monica Studio nous régale avec les aventures de Kratos depuis déjà un quart de siècle. Cette année marque en effet les 25 ans de la licence God of War. Or, nous devrions en avoir encore pour un moment avec cet univers mythologique qui donne du poing. Le prochain projet s'apprête à prendre forme, en espérant que ce soit bon signe pour que le public en profite rapidement.

Le prochain God of War passerait à la vitesse supérieure

Au fil des années, Santa Monica est parvenu à renouveler sa licence mythique avec succès. Cela dit, le soft-reboot entamé par le God of War de 2018 ne semble être qu'un début pour l'expansion de la saga. En effet, nous pouvons nous attendre à une flopée de nouveaux jeux avec quelques surprises dans le lot. Un opus façon metroidvania serait notamment en préparation selon les rumeurs. Cela dit, l'avenir des aventures de Kratos ne s'écrira pas que de manière vidéoludique.

PlayStation Productions continue de surfer sur la vague des adaptations de jeux vidéo que la société a elle-même contribué à lancer avec les films Ratchet & Clank, puis Uncharted. Après tout un tas d'autres projets tirés de son viviers de licences, God of War aura droit à sa propre série live-action co-produite par Amazon MGM pour Prime Video.

L'annonce de cette adaptation remonte déjà à 2022. Pour autant, ça ne fait que très récemment que des informations concrètes commencent à être partagées. Cela indiquerait que la série God of War serait en bonne voie, bien que la production n'aie pas encore commencé. Mais le média Nexus Point News aurait a eu vent, de la part de source anonyme, d'une grosse avancée de ce côté.

En effet, le tournage de la série God of War devrait commencer en mars 2026. La rumeur rapporte également qu'il se tiendrait à Vancouver. Une fois de plus, le Canada serait donc priviligé pour une adaptation PlayStation. Ce fut déjà le cas pour la série The Last of Us, dont une partie de la saison 2 se passait même dans la même région. Il faut dire que le pays est plus avantageux fiscalement parlant. De plus, si l'adaptation de l'œuvre de Santa Monica veut déjà s'attaquer à l'arc nordique de la licence, le décor canadien serait évidemment idéal.

© Sony Interactive Entertainment / Santa Monica Studio.