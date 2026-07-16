Les actualités autour de Mass Effect se font peut-être relativement rares depuis années, mais en coulisses, les choses continuent tout de même de s’activer. En effet, tandis que BioWare est actuellement à l’œuvre sur le successeur de Mass Effect Andromeda, Amazon, de son côté, planche depuis bientôt deux ans maintenant sur une adaptation de la franchise en série télévisée. Et en dépit du silence qui règne jusqu’à présent, Daniel Casey, scénariste et producteur exécutif sur le projet, se veut aujourd’hui rassurant auprès des fans.

Tout va bien pour la série Mass Effect, assure son producteur

En réponse à un internaute s’inquiétant de l’absence d’informations autour de la série Mass Effect, ce dernier a en effet pris la parole sur Bluesky afin de confirmer que dans l’immédiat, il n’y a malheureusement « rien à offrir pour le moment ». « J’aurais aimé avoir des nouvelles pour vous », déplore d’ailleurs le producteur, avant de confirmer que « le travail continue, [que] les scénaristes sont en train d’écrire et [que] rien ne va de travers ». Casey va même encore plus loin en confirmant que le rachat d’Electronic Arts « n’a rien changé pour [eux] » jusqu’à présent.

De la même manière, le producteur de Mass Effect confirme auprès d’un autre internaute que tout se passe pour le mieux avec les équipes d'Amazon, qui « ont été géniales » et les ont « beaucoup soutenu » dans la réalisation du projet jusqu’à présent. De fait, si comme certains fans, la présence d’un point d’interrogation à côté de la phrase « à venir » dans la bio de Casey sur Bluesky vous causait quelques inquiétudes, soyez rassurés : cela ne semble en aucun cas être lié à une potentielle annulation de la série Mass Effect.

Les informations se font encore rares à son sujet

Reste, en l’état, que c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, Amazon n’étant visiblement pas encore prêt à en dire davantage. Car bien que le projet soit en préparation depuis 2024, les choses semblent pour l’heure avancer à un rythme de croisière, tellement que nous ignorons encore jusqu’au synopsis – en cours de réécriture – de cette future série ainsi que son casting. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il ne s’agira pas d’une adaptation de la première trilogie de Mass Effect, mais d’une suite à cette dernière. Le tournage, quant à lui, pourrait débuter dès la fin d’année 2026.

Source : Daniel Casey