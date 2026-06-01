Tomb Raider a enfin le vent en poupe, c'est son année. La licence doit nous présenter deux de ses jeux à venir, dont l'un est même censé sortir cette année. Le State of Play du 2 juin, la grosse soirée du Summer Game Fest ou peut-être même le Xbox Showcase de dimanche devrait nous en dire plus. Et puis il y a aussi la série Prime Video, actuellement en production, qui tarde à donner signe de vie. Heureusement, on peut compter sur la principale intéressée qui a mentionné son travail sur la série, en nous laissant entrevoir un bel avenir.

Amazon compte capitaliser un max sur Tomb Raider et ça va aussi passer par la future série. On ne sait pas encore quand cette dernière est censée voir le jour, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est en production. Sur le papier, le projet fait furieusement envie, ne serait-ce que lorsque l'on sait que c'est Sophie Turner, star de Game of Thrones et X-Men, qui va porter la tresse et les doubles flingues. L'actrice, rodée aux rôles physiques depuis X-Men, promet d'incarner l'aventurière avec brio, en tout cas, on y croit. D'autant plus qu'elle est dirigée par une autre femme très brillante elle aussi, Phoebe-Waller Bridge, connue notamment pour ses talents d'écriture et la série Fleabag, remarquable.

La série Tomb Raider a un bel avenir si l'on en croit ce que dit la future Lara

Mais aussi alléchante soit la série Tomb Raider sur le papier, elle est pour le moment tellement mystérieuse qu'il est difficile de s'en faire une idée. On a eu le droit à quelques vidéos et photos volées durant le tournage, mais c'est à peu de chose près tout. Sophie Turner a toutefois tenu des propos très rassurants dans les colonnes de The Telegraph (via Eurogamer). L'actrice affirme qu'elle « se concentre pleinement sur Tomb Raider » pour le moment. Incarner Lara lui accapare tout son temps. Elle avait déjà affirmé s'être entraînée de manière intensive, près de 8 heures par jour dès 2025 pour bien se préparer à incarner l'aventurière.

Et visiblement, Turner n'en a pas fini avec Lara puisqu'elle a affirmé qu'elle serait très occupée avec le rôle « encore un certain temps », ce qui laisse déjà entrevoir la possibilité d'une nouvelle saison qui pourrait tout à fait s'enchaîner après la première, à l'instar de Fallout par exemple. Peut-on s'attendre à une excellente nouvelle avec l'annonce d'une saison 2 avant même la sortie de la première ? Il n'y a qu'un pas, et la série Tomb Raider ne serait pas la première à confirmer une nouvelle saison avant de sortir.

Il va falloir être patient avant de savoir si la série aura bien une saison 2

Mais malheureusement, Sophie Turner n'aura pas dit grand chose de plus à ce sujet, si ce n'est qu'elle prend un certain plaisir à incarner le personnage de Lara bien qu'elle soit très différente de son propre tempérament. Elle déclare que quelque part, Lara peut parfois avoir une attitude assez toxique, mais qu'elle a aussi un côté très concentré et déterminé, là où Turner a de gros troubles de l'attention avec de l'hyperactivité. Je suis incapable de terminer une tâche sans l'oublier et faire autre chose, je suis aussi une grande angoissée et une névrosée, ce que Lara n'est manifestement pas. L'actrice a toutefois un point commun avec l'aventurière, elles sont toutes les deux passionnées d'Histoire.

La série Tomb Raider n'a pas encore de date de sortie, mais The Telegraph affirme qu'elle pourrait sortir dès cette année. Si le synopsis n'a pas été dévoilé, on sait que Lara sera accompagnée de certains de ses fidèles amis comme Zip et que Sophie Turner donnera la réplique à un casting de stars avec notamment Sigourney Weaver, Jason Isaacs ou encore Celia Imrie pour ne citer qu'eux.

Source : Eurogamer