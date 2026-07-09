Sortie à cheval entre fin 2025 et début 2026, Fallout Saison 2 revient sur le devant de la scène avec de prestigieuses reconnaissances annonciatrices de l'une des plus grosses bombes télévisuelles de l'année.

Il y a plus que jamais du mouvement dans le célèbre petit monde post apocalyptique. En début d'année, la série Fallout a conclu sa saison 2 sur un final percutant et un cliffhanger majeur pour la Goule, tandis que la saison 3 à venir a démarré sa production. Côté vidéoludique, on a tout fraîchement appris que, dans le cadre du sanglant « Reset » de Xbox, Obsidian aurait hélas perdu plusieurs employés et vu l'annulation de nombreux projets en cours, au profit toutefois d'un nouveau jeu Fallout. En attendant tout cela, la saison 2 se rappelle à notre bon souvenir via une pluie (radioactive) de bonnes nouvelles provenant d'une cérémonie prestigieuse à l'égard des œuvres télévisuelles.

Fallout Saison 2 douchée par les nominations prestigieuses

Alors que la première saison de la série Fallout avait fait forte impression à sa sortie en 2024, elle a également remporté quelques récompenses prestigieuses. Elle faisait toutefois face à une compétition âpre en termes d'adaptations vidéoludiques en séries cette année-là, avec notamment la saison 2 d'Arcane. L'énorme succès critique et commercial des aventures de Lucy, la Goule et Maximus sur Prime Video appelait toutefois des suites, et la seconde saison semble avoir encore davantage explosé les attentes du public et de la critique.

À ce titre, la 78ème cérémonie des Emmy Awards, qui se tiendra le 14 septembre 2026 en direct du Peacock Theater à Los Angeles, d'ailleurs également le lieu où se déroulent les Game Awards, a annoncé les lauréats à ses nombreux prix. Et, une fois encore, la saison 2 de la série Fallout se trouve sous les feux des projecteurs avec le joli nombre de 9 nominations, comme suit :

Meilleur Design de Production

Meilleurs costumes de Fantasy/SF

Meilleures coiffures Fantasy/SF

Meilleur Maquillage Fantasy/SF

Meilleur Maquillage Prosthétique

Meilleure Édition du Son

Meilleur Mixage Sonore

Meilleure Coordination des Cascades

Meilleure Performance des Cascades

On peut toutefois déplorer le fait que la saison 2 de la série Fallout n'ait pas reçue de nominations pour la meilleure narration, la meilleure direction, ou encore des nominations à l'attention de son casting haut en couleurs pourtant porté notamment par Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (La Goule) et Aaron Moten (Maximus). Gageons toutefois que les Emmy Awards ne seront pas la seule cérémonie où l'on reverra la dernière petite bombe atomique de Prime Video.

© Prime Video

Source : Emmy Awards