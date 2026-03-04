Avant la sortie du prochain jeu Life is Strange, la série Prime Video redonne de ses nouvelles pour une annonce que les fans attendaient au tournant. C'est le premier moment de vérité.

Après des années de silence, l'adaptation du premier Life is Strange est enfin entrée en chantier. C'est Amazon MGM qui a tiré son épingle du jeu, pour une sortie attendue sur la plateforme SVOD. Le projet en est encore à ses balbutiements, mais commence doucement à se mettre en branle. L'une des annonces les plus attendues vient d'ailleurs de tomber, concrétisant peu à peu le passage d'un médium à l'autre.

La série Life is Strange a trouvé ses deux actrices principales

Ça y est, nous savons maintenant qui sont les deux actrices qui incarneront les héroïnes de la série Life is Strange. D'une part, nous retrouverons Tatum Grace Hopkins dans la peau de Maxine “Max” Caulfield. C'est un rôle de choix pour cette comédienne qui n'en est encore qu'au début de sa carrière. Elle aura le défi d'incarner la réservée mais intense étudiante en photographie, protagoniste du premier opus puis de Double Exposure et du prochain Reunion.

D'autre part, les premières rumeurs de casting ne s'étaient pas tout à fait trompées. Le nom de Maisy Stella avait été évoqué pour incarner Max. À présent, nous savons que l'actrice, récompensée par le passé Critics' Choice Movie Awards pour sa prestation dans My Old Ass, campera en réalité le personnage de Chloe Price. Cette dernière, amie d'enfance de la protagoniste et héroïne du préquel Life is Strange Before the Storm avant son retour dans Reunion, a marqué les fans par son tempérament rebelle qui cache sa pudeur et sa sensibilité.

La production de la série Life is Strange n'a pas encore débuté. Pour l'heure, nous ignorons donc quand elle sortira. Mais avec cette annonce de casting, on peut imaginer qu'elle figurera au line-up 2027 de la plateforme Prime Video.