La production de Gladiator 2 n'a pas été des plus fluide, en raison de la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood, mais le tournage a pu reprendre en début d'année.... et a été bouclé dans la foulée. De ce fait, sauf si Paramount Pictures doit revoir son calendrier en interne, la suite du film culte de Ridley Scott sera visible au cinéma le 22 novembre 2024... aux États-Unis. On attend encore la date de sortie française qui sera peut-être annoncée dans le trailer diffusé lors d'un grand événement.

Avis et infos sur le premier trailer de Gladiator 2

Pendant trois jours, le Caesars Palace du Strip de Las Vegas a accueilli tous les gros poissons de l'industrie cinématographique, mais aussi les journalistes, pour la CinemaCon. Et depuis plusieurs heures, tout le monde ne parle que de ça et partage leurs impressions sur des bandes annonces qui ne sont pas encore en ligne. Parmi elles, on retrouve le trailer de Gladiator 2. Les premiers bouts de la suite du film légendaire de Ridley Scott ont-ils plu ? Oui, même énormément apparemment. « Eh bien, le premier trailer de Gladiator 2 est la meilleure chose que j'ai vue jusqu'à présent à la CinemaCom. C'est tout aussi épique et sanglant que ce à quoi on s'attend. C'est juste énorme » déclare le journaliste de Gizmondo et io9 Germain Lussier.

Voilà pour son avis sur ce qu'il a vu, mais d'autres ont directement détaillé toutes les éléments intégrés au premier trailer de Gladiator 2, et vous n'êtes pas prêts. On y voit l'acteur Paul Mescal qui joue le rôle de Lucius (Spencer Treat Clark), le fils de Maximus (Russell Crowe) et de Connie Nielsen (Lucilla). Sauf qu'entre temps, le petit Lucius a bien grandi et s'est écarté de son héritage, se transformant à son tour en gladiateur. Pedro Pascal (série The Last of Us) est quant à lui un général de l'armée, au physique affûté, qui sera aussi contraint d'amuser les romains en se jetant dans l'arène. Une punition pour avoir voulu arrêter d'envoyer des hommes à la guerre.

Une première image officielle

La bande annonce de Gladiator 2 dévoile une confrontation entre les deux, et des affrontements encore plus improbables avec une horde de singes, un rhinocéros... et des requins. Bon dit comme ça, ça fait très peur, mais on imagine que les animaux ne sont pas des ennemis directs... Enfin, il y a également Denzel Washington qui complote dans le dos de Rome et lâche une phrase plutôt équivoque. « Rome doit tomber. Je n'ai qu'à lui donner une petite poussée» (via Variety).

Avant l'événement, on a également pu voir une première image avec le logo de Gladiator 2 et une phrase sur un bouclier. « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité ». Une réplique de Maximus... reprise par Lucius ou au détour d'un flashback ? Le mystère reste entier. Sa mère Lucilla, incarnée par Connie Nielsen, est aussi au casting de cette suite qui se déroule 20 ans plus tard.