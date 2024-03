Si vous attendez avec impatience la saison 2 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, une nouvelle extra a été révélée sur la sortie des prochains épisodes.

House of the Dragon a relevé haut la main le défi de succéder à Game of Thrones. Une série « visuellement impressionnante et aussi brutale que sa grande sœur » selon nos confrères de CinéSérie. Le spin-off a également marqué de nombreux points avec des scores de 93% (presse) et 82% (téléspectateurs) sur Rotten Tomatoes, et une moyenne de 8,4/10 via IMDb. Un carton plein qui va devoir se poursuivre tout au long de la saison 2.

Une fenêtre de sortie pour la saison 2 de House of the Dragon

La saison 2 de House of the Dragon devrait vous tirer des larmes selon George R. R. Martin, l'écrivain derrière la saga culte Game of Thrones et les différents livres associés. L'homme qui a pu voir deux épisodes un peu avant Noël l'année dernière a été emballé. Ce qu'il a vu est apparemment « génial, sombre, puissant et déchirant ». « Je trouve que les deux épisodes étaient tout simplement géniaux. Sombres, évidemment. Très sombres. Ils peuvent vous faire pleurer. Puissants, émotionnels, déchirants. C'est le genre de chose que j’aime » a t-il déclaré. Un beau teasing promotionnel qui a dû plaire aux pontes d'HBO.

Qu'attendre de cette saison 2 ? La guerre civile de la Danse des Dragons. Maintenant que tout a été mis en place dans la saison 1, il n'y a plus qu'à appuyer sur le gros bouton rouge et mettre en scène l'affrontement entre les deux factions. Et une autre question vient alors naturellement, à quand la sortie ? Eh bien plus tôt que prévu. House of the Dragon saison 2 sera disponible à l'été 2024, mais plus précisément en juin. C'est J.B Perrette, responsable du streaming et des jeux chez Warner Bros. Discovery, qui a mis fin au suspens lors d'une conférence (via Variety). D'après des indices de David Zaslav, le président du groupe, le premier épisode pourrait même être diffusé entre le 20 et 30 juin 2024.