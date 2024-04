L'avenir de Game of Thrones est assuré avec la sortie de House of the Dragon saison 2. Ce sera disponible à partir du 4 juin 2024 sur HBO Max outre-Atlantique. En France, ce sera peut-être sur Prime Video via le Pass Warner, mais le doute subsiste. La plateforme Max doit débarquer chez nous cet été, et celle-ci pourrait décider de conserver l'exclusivité de la diffusion. Voilà pour l'exploitation du monde créé par George R. R. Martin à court terme, mais les projets de spin-off ne manquent pas. Mais tous n'auront pas la chance de voir le jour sur le petit écran.

Ce spin-off Game of Thrones suspendu jusqu'à nouvel ordre

Après House of the Dragon, HBO Max devrait produire le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight qui se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Pour l'instant, la série a simplement été confirmée et il n'est donc pas question de parler d'une quelconque date de sortie. Et c'est peut-être plus prudent comme cela, car un autre spin-off qui était pourtant sur de bons rails, du moins au départ, vient d'être mis au placard.

Lors d'une interview, Kit Harington, alias Jon « You know nothing » Snow, a déclaré que la série Jon Snow était abandonnée. Il n'est cependant pas exclu que le développement reprenne, mais pour l'instant, vous pouvez réellement faire une croix dessus.

Je n'en ai jamais vraiment parlé (ndlr : du spin-off Snow), parce qu'il était en cours de développement. Et je ne voulais pas que les gens se mettent à échafauder des théories, à s'enthousiasmer ou au contraire détester l'idée, alors qu'il n'arriverait peut-être jamais. Lorsque l'on développe un tel projet, on l'étudie sous tous les angles et l'on voit s'il en vaut la peine. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas parvenus à trouver la bonne histoire à raconter qui nous emballent tous suffisamment. Nous avons décidé d'y renoncer pour l'instant. Il se peut que nous y revenions à l'avenir, mais à l'heure actuelle, non. Ce n'est clairement pas à l'ordre du jour. Kit Harington au micro de ScreenRant.

On ne savait quasiment rien sur ce spin-off Snow, si ce n'est qu'il était supposé reprendre là où Game of Thrones s'était arrêté à la fin de la saison 8. Mais comme la série Blood Moon avec Naomi Watts, les fans n'en verront jamais la couleur, sauf si la situation évolue positivement comme précisé par l'acteur.

Crédits : HBO

La série sur Jon Snow est pour l'instant annulée

Durant un entretien en 2022, Kat Harrington a fait des révélations sur le spin-off Snow. Attention si vous n'avez pas vu la saison 8 de Game of Thrones !!!!