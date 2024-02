A l'origine, une série prenant place dans l'univers de Game of Thrones devait sortir il y a des années, mais elle n'a jamais pu voir le jour. Aujourd'hui, on sait enfin à quoi elle aurait pu ressembler.

On n'a plus besoin de présenter le phénomène Game of Thrones qui, en série, a connu une fin... douloureuse. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que ça n'a pas fait l'unanimité. Qu'à cela ne tienne, un spin-off baptisé « House of the Dragon », toujours adapté des livres de George R. R. Martin, a été mis sur pied. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut un franc succès. Néanmoins, est-ce que vous saviez qu'une autre série dans cet univers aurait pu arriver sur nos écrans ? Eh bien, sachez qu'elle vient justement de refaire parler d'elle.

Ce spin-off de Game of Thrones refait surface après toutes ces années

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit retour en arrière s'impose. Il y a plusieurs années, HBO a dépensé environ 30 millions de dollars pour financer un spin-off de Game of Thrones. En tête d'affiche, Naomi Watts, ce qui n'est pas rien. Malheureusement, le couperet est tombé, et le jeu s'est vu être annulé. Bon, ce n'est pas de chance, mais il a été remplacé par House of the Dragon. C'est donc, comme on dit, un mal pour un bien. Le problème, c'est qu'on aurait tout de même bien aimé voir à quoi ça ressemblait. Bonne nouvelle, notre vœu a été exaucé.

On a donc eu droit à quelques images de cette fameuse série nommée « Blood Moon ». Ce préquel devait visiblement nous conter l'histoire d'un mariage entre un Stark et une Casterly. L'intrigue allait ainsi prendre place à Casterly Rock, un lieu bien connu des fans de Game of Thrones. Pour le coup, on peut seulement voir Naomi Watts dans la tenue qu'elle aurait dû porter dans la série. En même temps, ça a été révélé par Flora Moody, designer maquillage et coiffure. Elle nous explique que le tournage du pilote a eu lieu il y a quatre ans.

Pour certains fans de Game of Thrones, c'est une excellente nouvelle. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir de tels aperçus de projets annulés. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Eh oui, on a envie d'en voir plus, la curiosité a été piquée. Ne comptez pas sur ça, le chantier de Blood Moon a été enterré pour de bon. Mais de toute évidence, c'était nécessaire. Selon Robert Greenblatt, ancien président de WarnerMedia, ce n'était pas à la hauteur des ambitions de HBO. Dans ce cas, c'est peut-être mieux qu'on ait eu, à la place, House of the Dragon.