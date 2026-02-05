Après la saison 8 de Game of Thrones, HBO Max n'a naturellement pas eu envie de quitter la grande fresque littéraire de George R.R. Martin, qui a raconté énormément d'autres histoires dans ce vaste univers. Cela a notamment donné House of the Dragon, et plus récemment A Knight of the Seven Kingdoms. D'autres projets similaires sont dans les cartons, mais l'un d'entre eux va officiellement bientôt prendre fin, d'une part pour des raisons logiques, et peut-être de l'autre en raison de conflits politiques dans la vraie vie.

Un nouveau clap de fin pour une série dans l'univers de Game of Thrones

Alors que la série Game of Thrones a dû se conclure sans le support des ouvrages de son auteur, les autres séries actuellement en production chez HBO Max ont au moins la chance d'avoir une fin littéraire. Tel est notamment le cas de House of the Dragon, adaptation de Feu et Sang, qui retrace l'histoire de la maison Targaryen 300 ans avant les événements de l'œuvre principale avec Daenerys, Jon Snow et le reste du casting.

Après une première saison qui a connu une bonne réception critique, la seconde a en revanche beaucoup moins convaincu, certains y voyant même les prémices de ce qui avait mené au final en catastrophe de Game of Thrones : un éloignement entre la vision de l'auteur et celle des showrunners. Bon gré mal gré, House of the Dragon reviendra pour une saison 3 dans le courant de l'été 2026, et une saison 4 à l'horizon 2028. Dans une interview auprès de Deadline, Casey Bloys, PDG de HBO, a d'ailleurs confirmé qu'il s'agira bien de son ultime saison.

« L'idée a toujours été de suivre l'histoire des Targaryens. Si vous connaissez les livres, vous savez ce qui les attend. Il y a donc une fin naturelle à cette histoire particulière ». Quelque forme qu'elle prenne, cette série spin-off de Game of Thrones prendra donc fin à l'issue de sa quatrième saison. À noter toutefois que, dans une récente interview auprès de The Hollywood Reporter, George R.R. Martin a dénoncé des relations « épouvantables » avec Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, allant même jusqu'à déclarer que « ce n'est plus mon histoire ». Une fin naturelle, mais quand même un peu prématurée en raison de ces désaccords ? L'avenir nous le dira.

© HBO Max

Source : Deadline