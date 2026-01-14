En attendant sa sortie ce 19 janvier, les avis sont tombés pour la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones, et ça promet visiblement d'agréablement changer nos habitudes.

Six ans après la conclusion très controversée de Game of Thrones et en attendant la prochaine saison de House of the Dragon (en 2028, tout de même), la nouvelle série spin-off dans le vaste univers littéraire de George R.R. Martin s'apprête donc à monter en selle sur HBO Max lundi prochain chez nous. Baptisée A Knight of the Seven Kingdoms, elle prévoit d'adapter la nouvelle « Les Aventures de Dunk & de l'Œuf ». Si on pouvait se douter qu'elle aborderait un ton radicalement différent des précédentes séries, les premiers avis à son sujet tendent à le confirmer, mais aussi à rassurer quant à la qualité de l'ensemble.

Une omelette réussie pour la nouvelle série Game of Thrones ?

Contrairement à Game of Thrones et House of the Dragon, qui s'intéressent à de grandes familles et leurs intrigues politiques pour maintenir leur pouvoir sur les fameux Sept Royaumes (et Essos dans le cas de l'exil de Daenerys), A Knight of the Seven Kingdoms va clairement bouleverser nos habitudes. Pour rappel, l'histoire suit Ser Duncan le Grand, un jeune et preux chevalier, et son improbable écuyer, l'Œuf, un étrange enfant au crâne aussi dégarni qu'un... œuf. Ils vont ainsi voyager à travers les Sept Royaumes, un siècle avant les événements de Game of Thrones.

Cette nouvelle série va donc proposer une vision plus directe de la « vie de tous les jours » dans l'univers de George R.R. Martin. Quelques médias spécialisés ont justement pu voir cette première saison d'A Knight of the Seven Kingdoms, qui trône pour l'instant sur d'honnêtes scores de 83 sur Rotten Tomatoes ou encore 72 sur Metacritic. Les premiers avis autour de ce nouveau spin-off de Game of Thrones saluent justement l'effort de proposer un regard différent dans cet univers.

Certains apprécient également la petite touche de légèreté que le duo Dunk & l'Œuf apporte à ce monde médiéval généralement plutôt sombre et mature. La série ne manque cela dit pas de moments au ton plus grave. Les premières critiques avertissent toutefois que celles et ceux n'ayant pas lu la nouvelle que ce spin-off de Game of Thrones adapte risquent d'être un peu perdus ou de s'ennuyer. Premier verdict sur ce point ce 19 janvier 2026 sur HBO Max.

Sources : Metacritic ; Rotten Tomatoes