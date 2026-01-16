Toujours au travail sur les prochains livres de l'univers de Game of Thrones, son créateur redonne des nouvelles du prochain, mais ça ne risque pas de rassurer les fans.

Sept ans après le final controversé de la série Game of Thrones et 15 ans après la sortie du cinquième tome de la saga littéraire, son auteur George R.R. Martin, du haut de ses 77 ans, travaillerait encore sur les deux derniers, intitulés « Les Vents de l'Hiver » et « Rêves de Printemps ». Pour de multiples raisons, les fans craignent qu'ils ne sortent jamais, et une récente interview du principal intéressé semble les conforter dans cette idée.

Les livres Game of Thrones perdus dans un Hiver éternel ?

Malgré son grand âge, George R.R. Martin est un homme particulièrement occupé. Le créateur de la saga littéraire A Song of Ice and Fire, qui a donné Game of Thrones sur le petit écran, jongle en effet avec plusieurs casquettes. Outre un auteur de livres, il est également consultant ou producteur sur d'autres projets, et pas nécessairement en lien avec ses écrits. Il reçoit également beaucoup d'invitations à des interviews, comme en l'occurrence ici avec The Hollywood Reporter pour parler de « ses réussites et tourments ».

Parmi eux vient naturellement sa plus grande œuvre, mais hélas toujours inachevée : les livres ayant inspiré la série Game of Thrones. Leur auteur a ainsi réaffirmé qu'il « continue bien de travailler sur les deux derniers tomes » de la saga principale. Le prochain, « Les Vents de l'Hiver », compterait ainsi déjà « environ 1 100 pages terminées », malgré de « multiples réécritures » au fil des années et il « pourrait être encore long si j'inclus tout ce que je veux y mettre ».

Sauf qu'il travaille également en parallèle sur de nouvelles histoires, notamment du côté de « Dunk & l'Œuf », qui va ce lundi avoir droit à une première saison d'adaptation télévisée, et « Feu & Sang 2 », qui lorgne quant à elle du côté de ce qui a inspiré la série House of the Dragon. Il estime que, s'il lâchait ces projets annexes, il pourrait enfin finir les livres originaux de la saga Game of Thrones, qui sont toujours pour lui « une priorité ». Parfois, il n'est toutefois « pas d'humeur », ce qui le met « très en retard sur tout ».

En outre, George R.R. Martin commence à se faire vieux. À 77 ans, l'auteur ne prévoit d'ailleurs pas de léguer à sa mort son héritage à un autre auteur pour parachever son œuvre. À ce rythme, les fans craignent donc ne jamais voir la vraie fin des livres A Song of Ice and Fire, en lieu et place du final décevant de la série Game of Thrones, et difficile de les contredire. L'avenir nous dira si la saga littéraire survivra finalement à l'Hiver ou non.

Source : The Hollywood Reporter