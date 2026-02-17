En attendant la prochaine saison de House of the Dragon, c'est en ce moment la dernière série spin-off dans l'univers de Game of Thrones qui fait visiblement la fierté de HBO Max. En l'espace de cinq épisodes, A Knight of the Seven Kingdoms a en effet apporté un appréciable vent de fraîcheur en présentant le « petit peuple » de Westeros plus en détail et en centrant son récit sur un groupe plus restreint de personnages. Son dernier épisode en date, sorti hier, a encore impressionné son monde, mais d'une manière cette fois nettement plus viscérale. Pour en parler, il faudra toutefois entre sur le champ de bataille des SPOILERS. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez pas vu l'épisode en question.

Un dernier épisode qui n'a pas ménagé ses coups pour la nouvelle série spin-off de Game of Thrones

Jusqu'à présent, A Knight of the Seven Kingdoms avait présenté un côté plus « léger » au sein du sombre univers de Game of Thrones. On y suit en effet les petites aventures du gentil géant Dunk et de son étrange mais attachant écuyer Egg, alors qu'ils essaient de trouver leur place dans le monde et un tournoi de chevaliers propice à la fête.

Mais c'était sans compter sur les deux derniers épisodes, qui ont apporté leur lot de réponses, et surtout fait évoluer l'intrigue vers quelque chose de nettement moins guilleret, comme on en a l'habitude dans Game of Thrones. Le dernier épisode en date, intitulé « Au Nom de la Mère », en était le point culminant, alors que Dunk et des confrères chevaliers s'engagent dans un duel judiciaire pour sauver sa vie. Il s'agissait également de son premier aperçu d'une « bataille », qui a pris un tournant particulièrement violent, à la limite de l'insoutenable dans sa représentation du chaos et du côté viscéral de telles joutes.

Dunk se fait littéralement massacrer, mais parvient tout de même à s'en sortir plus ou moins en vie... mais son compagnon le plus précieux à plus d'un titre paye son aide de la plus tragique des façons, et l'épisode se termine sur une révélation particulièrement morbide. De nombreux spectateurs ont d'ailleurs partagé leur avis à la fois dérouté et excité après avoir vu l'épisode. « C'est probablement l'un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu depuis un moment, et avec un niveau de violence qu'on n'avait jamais vu dans Game of Thrones de façon aussi personnelle et viscérale », « Je ne m'attendais vraiment pas à un épisode comme ça, et même si ça m'a secoué, j'ai vraiment adoré » peut-on notamment lire sur un fil de discussion autour de cet épisode sur Reddit.

