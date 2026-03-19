Nouvelle référence incontournable sur le marché des mangas et des anime, Frieren surprend avec une collaboration donnant naissance à des nouveautés irrésistibles.

Comptant parmi les anime les mieux notés de ces dernières années, Frieren se démarque par sa mélancolie et son temps long. Nous plongeant dans un univers de fantasy loin d'être pur enchantement, il séduit par sa peinture des sentiments humains au travers du regard de son elfe héroïne, qui ne comprend pas toujours les particularités de notre espèce. Alors, en raison de sa popularité, le titre enchaîne les collaborations de choix. La dernière en date donne naissance à des nouveautés déjà indispensables.

Habillez votre setup avec Frieren

Après s'être invité dans le jeu Solo Leveling Arise Overdrive, Frieren s'offre une nouvelle collaboration étonnante. Mais cette fois, il s'agit quelque chose de bien tangible que vous pourrez ajouter à votre collection. Plus encore, vous pourrez vous en servir au quotidien, surtout si vous êtes joueuse ou joueur PC. Eh oui, du hardware s'invite chez vous grâce à la rencontre surprise avec MSI.

C'est le fabricant lui-même qui a partagé la nouvelle : MSI lance une collection de matériel PC à l'effigie de Frieren. Et il ne se moque pas des fans. L'objet star dans la sélection est une carte graphique GeForce RTX 5070 Ti 16G. Taillée pour faire tourner les jeu à haute performances, elle s'habille aux couleurs de l'anime pour apporter un peu de magie à votre setup.

La collection MSI x Frieren ne s'arrête pas là. Elle propose un clavier mécanique Forge TKL, sans pavé numérique et sans fil, décoré de symbole inspiré de l'œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Le portrait de l'héroïne apparaît même au centre. Vous pouvez en outre l'assortir d'une souris Versa sans fil ultra-précise, dont les deux touches laissent voir l'elfe et son ancien compagnon, Himmel. Complétez le tout avec un tapis de souris Agility faisant illustré avec les personnages phares de l'anime.

Pour l'heure, MSI a seulement annoncé que la collection était disponible dans certaines régions. Il semblerait qu'il faille encore attendre pour la voir débarquer en France. De ce fait, nous n'avons pas encore d'indication sur une sortie par chez ni le prix.