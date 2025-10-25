Un nouveau collector de Frieren est en précommande. Il va faire de l'œil aussi bien aux aficionados qu'à celles et ceux qui rêvent de découvrir enfin le manga.

Trois-en-un. L'éditeur français Ki-oon vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un collector inédit pour l'un de ses mangas phares du moment, Frieren. Celui-ci rassemble en un coffret un trio d'incontournables pour tous les fans. C'est notamment parfait si vous souhaitez vous lancer dans la lecture de l'œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Les précommandes sont ouvertes !

Un collector Frieren triplement recherché

L'engouement autour de Frieren ne s'arrête pas. Après le succès du manga, l'anime a rapidement suivi avec un très bel accueil pour ses débuts. Dès lors, la saison 2, annoncée pour le 16 janvier prochain, sera un des moments les plus attendus des otakus en 2026. Ce serait donc dommage de passer à côté de ce phénomène. Mais pas de panique, Ki-oon éditions vient d'annoncer un coffret collector qui devrait répondre aux besoins de bien des curieux tout en satisfaisant les fans assidus.

En effet, l'éditeur français réédite le coffret regroupant les 3 premiers tomes de Frieren. Annoncés parmi les coffrets de fin d'année, il rassemblera les ouvrages dans un fourreau en carton solide et illustré à l'effigie des héros du manga. C'est idéal pour ranger votre collection. Non seulement vos livres tiendront toujours droit, mais ils seront protégés et joliment exposés.

Ainsi, après la sortie du collector de la saison 1, les fans vont pouvoir se replonger dans les prémisses du voyage de Frieren avec les premiers volumes du manga. De plus, c'est le cadeau parfait à offrir à quiconque souhaiterait découvrir l'univers imaginé par Yamada et Abe. La sortie officielle est fixée au 6 novembre 2025. Cependant, vous pouvez vous assurer dès maintenant d'avoir votre exemplaire du coffret des volumes 1 à 3 puisque les précommandes ont ouvert en librairie et chez les grands revendeurs :

© Ki-oon éditions.