Après des mois et des années d'attente, les fans français de Frieren peuvent enfin se réjouir. Une nouveauté très attendue s'apprête enfin à sortir chez nous.

Manga et anime à succès, Frieren est devenu l'un des titres à ne pas louper ces dernières années. Mais les fans ont fait face à quelques déceptions ces derniers temps. Que ce soit sur papier ou à l'écran, la suite n'est pas près d'arriver. Pour autant, les Français vont bien avoir une très belle raison de se réjouir cette année. Dans moins de trois mois, une nouveauté très attendue va enfin sortir dans l'hexagone.

Le préquel de Frieren bientôt disponible en France

Fort de sa narration douce-amère et d'un style graphique raffiné, Frieren a conquis le cœur des lecteurs. Il n'a pas fallu bien longtemps avant qu'il en fasse de même avec les téléspectateurs. L'anime s'est même hissé parmi les mieux notés de tous les temps. Dès lors, beaucoup attendent impatiemment de découvrir la suite. Sauf que le manga est actuellement en pause pour préserver la santé de ses auteurs. Mais qu'à cela ne tienne, les fans français vont pouvoir se rattraper avec un roman !

Initialement sorti en 2024 au Japon, Frieren Prélude a ensuite été traduit en anglais l'année dernière. Maintenant, c'est au tour du public francophone d'être concerné par une nouvelle traduction. La maison françaises Ki-oon, qui édite le manga, vient d'annoncer la sortie prochaine du roman chez nous.

Ainsi, Frieren Prélude sortira officiellement en France le 4 juin 2026. Il sera proposé au prix de 13 €. D'ici-là, vous pouvez également craquer pour le dernier volume du manga. En effet, le tome 15 sortira quant à lui le 2 avril prochain.

© Ki-oon éditions.

De quoi parle le roman Prélude ?

Frieren Prélude est un roman préquel écrit par Mei Hachimoku (Tunnel to Summer). Il se présente comme anthologie qui rassemble 5 histoires antérieures événements du manga. Ainsi, il nous plonge dans les aventures de personnages iconiques avant le grand voyage entamé par l'elfe éponyme. C'est l'occasion pour les fans d'en apprendre plus sur Fern, Stark, Lawine, Kanne et même le démon Aura.