Comptant désormais parmi les mangas et animes les plus populaires au monde, Frieren a une très belle annonce à faire à tous ses fans. Ça devrait beaucoup leur plaire.

Qui aurait cru qu'un titre mêlant fantasy et tranche de vie parviendrait à se hisser si rapidement dans le haut du panier ? À peine lancé en 2020, le manga de Kanehito Yamada (scénariste) et Tsukasa Abe (dessinateur) est devenu un phénomène. L'adaptation anime a même amplifié l'engouement avec des notes qui surpassent des œuvres réputées, comme Fullmetal Alchemist Brotherhood. Dès lors, la nouvelle grande annonce autour de Frieren devrait faire des heureux.

Frieren revient comme on l'aime

L'aventure de l'elfe Frieren est loin d'être terminée ! Le manga, toujours en cours, suit sa publication hebdomadaire dans le Weekly Shonen Sunday aux côtés d'autres titres bien connus comme Komi cherche ses mots et Détective Conan. Mais, si vous êtes un fan de l'œuvre de Yamada et Abe, alors vous savez bien que cet univers est loin de n'exister qu'entre les cases noires et blanches de la bande-dessinée.

De fait, le manga s'est récemment offert le luxe d'étendre son univers sous forme romanesque. Un light novel intitulé Frieren Beyond Journey’s End ~Prelude~ est paru l'an dernier au Japon. Comme vous le devinerez à partir de son titre, il s'agit d'un préquel de l'œuvre originale rassemblant cinq histoires inédites suivant l'héroïne et plusieurs de ses compagnons, Fern, Stark, Lawine, Kanne, ainsi que le démon Aura.

Cependant, le roman n'est disponible qu'au Japon à ce jour. Dès lors, la grande annonce de l'éditeur Yen Press devrait faire la joie des fans. Le recueil Frieren Prelude va enfin avoir droit à sa traduction anglaise pour une publication en mars 2026. Cela le rendra déjà bien plus accessible à travers le monde et ce pourrait être une nouvelle étape avant une sortie française. Croisons les doigts !

En attendant, vous pouvez retrouver le manga Frieren en France chez Ki-oon. De même, la saison 1 de l'anime est déjà disponible sur Netflix et Crunchyroll. Cette dernière accueillera d'ailleurs la saison 2 dès le mois de janvier 2026 en simulcast.

© Yen Press.