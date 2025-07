C'est une belle nouvelle qui attend le public de Crunchyroll. Une série des meilleures séries du catalogue va prochainement faire son retour et on sait enfin quand.

Crunchyroll dévoilait dernièrement son programme estival. Comme ses concurrents plus généralistes, à l'instar de Netflix, Disney+ ou Prime Video, la plateforme spécialisée dans la japanimation fait le plein dès le mois de juillet. Mais elle regarde également vers l'avenir ! Au sortir du grand week-end de l'Anime Expo 2025, elle enchaîne les annonces de taille, dont une concernant la suite d'une des séries les plus appréciées en ce moment.

Une saison 2 très attendue confirmée pour Crunchyroll

Personne n'aurait prédit le succès de Frieren, et pourtant ! Loin des affrontements effrénés des shōnen nekketsu, ce manga propose un scénario de tranche de vie qui prend son temps dans un univers de fantasy. Si ce genre de proposition tend à se multiplier ces derniers temps, peu sont celles qui se démarquent vraiment. Celle-ci y est parvenue. Sa série est non seulement un succès international, mais encore dernièrement la saison 1 remportait quatre prix aux Crunchyroll Anime Awards, dont ceux du meilleur drame et de la meilleure réalisation.

Dès lors, il tarde au public de découvrir la saison 2, officiellement en production. Justement, Frieren a eu une grande annonce durant l'Anime Expo 2025. C'est à l'occasion du panel Crunchyroll que la nouvelle est tombée : nous savons maintenant quand nous pourrons découvrir la suite ! Celle-ci sera diffusée sur la plateforme orangée en simulcast dès le mois de janvier 2026.

De quoi parle la série Frieren ?

Frieren est un des nombreux mangas à briller dans le magazine de prépublication Weekly Shônen Sunday (Ranma 1/2, Détective Conan, Silver Spoon...). Scénarisé par Kanehito Yamada et illustré par Tsukasa Abe, il raconte depuis 2020 le voyage d'une elfe vouée à vivre bien plus longtemps que ceux qu'elle rencontre. Après avoir perdu ses amis et anciens compagnons de lutte, elle décide de profiter davantage du temps aux côtés des gens.

Du nom de Frieren, cette elfe qui peut vivre mille ans nous embarque avec elle dans un périple doux-amère. Si le manga, puis l'anime, plaisent tant, c'est par les rencontres qu'ils parviennent à raconter avec fortes émotions. On s'attache à cette héroïne et on se plaît à parcourir ces terres fantastiques avec elle. Vous l'aurez compris, c'est un incontournable de Crunchyroll.