Si vous avez aimé Frieren, que ce soit en anime ou en manga, vous craquerez certainement pour ce coffret collector du mieux fourni. Un cadeau idéal pour les fans !

Rapidement devenu un phénomène sur papier, Frieren a vu sa popularité exploser avec sa sortie en anime. Comptant à ce jour parmi les séries les mieux notées de la japanimation, l'œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe s'est imposée comme l'une des valeurs sûres de ces dernières années. Dès lors, ce gros collector devrait mettre des étoiles dans les yeux de nombreux fans.

Un collector de rêve pour Frieren

En 2020, le scénariste Kanehito Yamada et le dessinateur Tsukasa Abe lançaient leur nouvelle œuvre dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Sunday. Très vite, le titre a attiré l'attention des lectrices et des lecteurs, ce qui a évidemment motivé la production d'un anime pour Frieren, confié au studio Madhouse (Death Note, le remake de Hunter x Hunter).

Forte de son succès, la série Frieren vient d'être renouvelée pour une saison 2. Mais, avant son arrivée sur Crunchyroll en janvier 2026, le distributeur dévoile un collector sublime pour la saison 1. Les 4 Blu-ray rassemblant tous les épisodes y sont réunis dans un fourreau somptueusement décoré. Ils s'accompagnent en plus de divers goodies, le tout rangé dans une valise imitant celle de l'héroïne :

1 livret de 148 pages

1 figurine Standee acrylique

7 Shikishi

1 étiquette à bagage

3 Cartes

7 planches de stickers

Ce coffret collector en édition limitée de la saison 1 de Frieren sera disponible chez les revendeurs à partir du 7 octobre 2025. Mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander si vous voulez être sûr d'avoir votre exemplaire :

Amazon pour 169,99 €

Cultura pour 139,99 €

Fnac pour 169,99 €

Leclerc pour 169,99 €

De quoi parle la saison 1 ?

Frieren suit le voyage d'une elfe magicienne qui donne son nom à l'œuvre. Du fait de son espèce, celle-ci possède une longévité qui la conduit à voir ses amis mûrir et mourir de vieillesse, tandis que le temps n'a presque pas d'emprise sur elle. C'est ce qui la décide à partir à la rencontre d'humains à travers le monde afin de mieux les comprendre.

L'histoire Frieren suit à la fois l'elfe, mais propose aussi de nombreux flashbacks pour retracer l'évolution de ses anciens compagnons d'aventures. Mêlant tranche de vie et fantasy, la série a su toucher le cœur du public. La saison 1 est déjà disponible en intégralité sur Crunchyroll.