Le retour tant attendu de l'anime Frieren approche. Le studio fait donc une belle surprise aux fans en dévoilant un nouveau visuel et plus encore. La grande annonce est enfin tombée !

Le compte-à-rebours est lancé. L'histoire paisible et douce-amère de Frieren promet de revenir nous émouvoir dans quelques mois. La communication autour de la saison 2 s'accélère doucement, distillant les informations croustillantes sur la suite. Mais, pour cette fois, on est plus que sur un détail anecdotique. Le studio a non seulement partagé un nouveau visuel, mais surtout donné enfin la date exacte à laquelle le voyage reprendra.

On peut compter les jours jusqu'à la saison 2 de Frieren

Le périple de l'elfe éponyme de Frieren est loin d'être fini. Avec plus de 14 volumes à son actif et une publication toujours en cours, le manga de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe a encore de beaux jours devant lui, y compris sur nos écrans. Le succès phénoménal de la saison 1 a valu au titre d'être rapidement renouvelé pour une suite.

Le studio Madhouse, à qui ont entre autres le remake de Hunter x Hunter, travaille donc d'arrache-pied pour nous transporter prochainement le monde féérique de Frieren. La saison 2 reprendra là où les événements s'étaient arrêtés précédemment. Par rapport au manga, cela nous reporte après le chapitre 60 du tome 7.

Après avoir dévoilé un premier visuel de la saison 2 de Frieren ainsi que le chara-design des héros pour cette suite, un nouvel aperçu vient d'être donné en image. Nous redécouvrons l'elfe et ses compagnons dans un environnement mystérieux, fait de cristaux. Voilà qui promet encore de nous en mettre plein les yeux, et ce, dans exactement 111 jours !

Eh oui, les équipes d'animation et de diffusion ont enfin donné la date exacte du retour de la série. Nous savions déjà qu'il arriverait en tout début d'année prochaine. Cela se confirme donc dès maintenant puisque la saison 2 de Frieren débutera le 16 janvier 2026. Vous pourrez suivre les nouveaux épisodes chaque semaine sur Crunchyroll.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe.