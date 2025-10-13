C'est une nouvelle inattendue qui va faire des malheureux. Les fans du manga Frieren vont devoir se faire une raison pour un moment, mais c'est pour le bien de tous.

C'est une des œuvres qui fait sensation chez les lecteurs de mangas et les aficionados d'anime. Frieren, l'œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, cartonne depuis son lancement. C'est devenu un véritable incontournable, et ce, alors qu'il se distingue des shōnen qui occupent d'habitude le devant de la scène. Ici, nous sommes sur un genre tranche de vie dans un univers de fantasy qui mise avant tout sur la tranquillité, la vie quotidienne et les rapports entre les personnages. Malheureusement, une très mauvaise nouvelle attend les fans.

Coup dur pour le manga Frieren et ses auteurs

Tout allait bien pour Frieren. La traduction anglaise du Prelude s'est annoncé pas plus tard que cet été, laissant présager la même chose pour la France à l'avenir, tandis que l'adaptation poursuit son petit bonhomme de chemin. En effet, après le succès de la saison 1 de l'anime, celui-ci reviendra sous peu pour la suite ! Mais, contre toute attente, l'avenir de l'œuvre s'est soudainement assombri.

Le magazine de pré-publication Weekly Shōnen Sunday a partagé une mauvaise nouvelle pour la publication de titre phare. Le manga Frieren ne reviendra pas tout de suite. Une pause indéfinie s'impose, sans date de reprise pour le moment. La raison de cet arrêt risque en outre d'inquiéter les fans, puisque c'est la santé des auteurs, Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, qui est en jeu.

Mais Frieren n'est a priori pas annulé. Le moment de reprendre sa publication sera évalué avec soin. Plus encore, l'éditeur tâchera d'adapter le rythme de travail pour le bien-être de Yamada et Abe. Il faudra donc être patient pour retrouver l'aventure de l'elfe sur papier. En attendant, vous pouvez retrouver la saison 1 de l'anime en édition physique collector, tandis que la saison 2 fera son retour à l'écran le 16 janvier 2026 sur Crunchyroll.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe.