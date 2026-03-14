Avis aux fans de Frieren et surtout aux collectionneurs. Une nouvelle édition collector de votre manga préféré a été dévoilée par son éditeur français. On fait le point sur les offres de précommande.

Après une attente qui a semblé interminable, la saison 2 de Frieren est enfin en cours de diffusion sur Crunchyroll. Le périple de l'elfe et de son nouveau groupe se poursuit, toujours semé d'embûches, avec cette écriture sensible qui a fait la réputation de la série. Dans deux semaines, il faudra pourtant de nouveau patienter, en attendant que Madhouse enclenche la production de la suite. Timing parfait donc pour KI-OON, qui vient de dévoiler le contenu de l'édition collector du tome 15 de Frieren, attendue quelques semaines après la conclusion de la saison 2.



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L'édition collector du tome 15 de Frieren dévoilée

Le manga de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe continue donc son bonhomme de chemin en librairie. KI-OON vient d'ouvrir les précommandes pour l'édition collector du tome 15 de Frieren, attendu pour le 2 avril 2026 en ligne comme dans votre librairie de référence. Et pour un prix conseillé de 12,95€, le contenu a de quoi satisfaire les collectionneurs et les fans du manga. Le collector du tome 15 de Frieren sera en effet accompagné d'une jaquette alternative réversible et d'une nouvelle inédite intitulée Statue for Sein. Un bonus qui prolongera donc l'univers du manga entre la lecture de deux tomes.

Pour rappel, Frieren suit le périple d'une elfe magicienne qui, après avoir vaincu le roi des démons aux côtés de ses compagnons, repart explorer le monde des décennies plus tard. Confrontée au deuil, au temps qui passe et à des humains qu'elle n'a pas su connaître assez vite, l'elfe prendra sous son aile une apprentie et finira par se créer une nouvelle troupe éclectique. Un seinen contemplatif et particulièrement bien écrit, qui a connu un second succès depuis le début de la diffusion de l'anime en 2023, dont la saison 2 est en cours de diffusion sur Crunchyroll et Netflix, notamment.



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Où précommander l'édition collector du tome 15 au meilleur prix ?

L'édition collector du tome 15 de Frieren est donc disponible en précommande chez les plus grands revendeurs français. Voici toutes les offres actuellement disponibles, avec un prix plus avantageux chez Fnac et Leclerc dans le cas où vous opteriez pour le retrait en magasin :