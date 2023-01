Comme nous l'expliquions pour Avatar, la cérémonie des Golden Globes a eu lieu la nuit dernière et ce fut l'occasion pour des films comme The Fabelmans de Spielberg de rafler la mise. Pour autant, Disney et Marvel peuvent se féliciter du talent de l'actrice Angela Bassett qui incarne le personnage de Ramonda dans le film Black Panther : Wakanda Forever. En effet, la comédienne a remportée le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Une première pour le MCU grâce à Black Panther

Cette cérémonie fera date car c'est la toute première fois qu'un acteur/actrice du MCU reçoit un prix lors de cette cérémonie prestigieuse. Et cela malgré le talent assez incontestable de comédiens et comédiennes comme Robert Downey Jr. ou encore Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen dans les films ou séries précédentes. Cela va permettre de propulser le MCU à d'autres niveaux et peut être permettre de lui asseoir une plus grosse crédibilité parmi les élites intellectuelles en terme de septième art. Outre le MCU, il s'agit du deuxième Golden Globe pour Bassett après avoir remporté le prix de la meilleure actrice (musicale ou comique) pour What's Love Got to Do with It en 1993.

La performance de Bassett en tant que Ramonda était universellement considérée comme l'un des points forts de Black Panther 2, sa nomination est donc très justifiée. En 2019 déja pour le premier film Black Panther, le long métrage était en lice dans plusieurs catégories dont le meilleur film dramatique et la meilleure bande originale.

L'actrice Angela Basset avec sa récompense. @Abaca

Outre l'actrice Angela Bassett, c'est aussi tout simplement la première fois que le MCU reçoit un Golden Globe dans son histoire. Une pierre, deux coups. Généralement l'univers Marvel se tient loin des cérémonies de ce genre, car il est tout simplement difficile d'admettre de voir un film de super-héros apparaitre à coté d'un film de maître dans l'inconscient collectif.