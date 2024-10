Fin août, Jonathan Nolan, producteur exécutif de la série Fallout, indiquait que la production de la saison 2 du show exclusif à Prime Video « devrait démarrer très bientôt ». Mais ce n'est pas le même son de cloche que nous recevons suite à une interview d'Ella Purnell, qui incarne la Résidente de l'Abri 34 Lucy dans l'excellente adaptation de la franchise post-apocalyptique.

Bombe à retardement pour la saison 2 de la série Fallout

Alors que la série Fallout est officiellement un carton atomique et la deuxième la plus vue sur Prime Video avec plus de 100 millions de spectateurs au compteur, les équipes semblent vouloir prendre leur temps pour une désormais très attendue saison 2. Celle-ci se laisse en effet désirer, alors que sa production devrait débuter incessamment sous peu. Pour l'heure, même les principaux concernés comme les acteurs n'ont toutefois aucune idée de quand exactement, en tout cas concernant le début du tournage. C'est notamment ce qu'a indiqué Ella Purnell dans une récente interview.

« Je suis excitée, j'ai tellement hâte. Mais je n'ai rien : je ne sais pas quand on va commencer, je n'ai pas de script. Je n'ai littéralement aucune info. Je ne suis même pas sûr d'être dedans, mais c'est très certainement le cas. J'ai vraiment besoin de retourner dans l'état mental de Lucy, m'entraîner sur son accent ». Son enthousiasme à l'idée de retourner sur l'adaptation de Fallout est en tout cas palpable et fait plaisir à voir.

Si l'on en croit les dernières bruits de couloirs au sujet de Fallout saison 2, il y aurait de quoi l'être, tant pour les personnes impliquées dans sa création que pour les fans. Pour rappel, celle-ci devrait avoir lieu dans les environs de l'iconique ville de New Vegas, rendue célèbre grâce au magistral jeu éponyme d'Obsidian Entertainment. Au programme : plus de montres (dont les mythiques Griffemorts) d'environnements et de factions, Mr House et un désert du Mojave bien inhospitalier comme on peut s'y attendre dans la franchise post-apocalyptique culte. Il faudra cependant a priori s'armer de beaucoup de patience avant de voir ce que la saison 2 de Fallout donnera sur Prime Video, à une date donc encore indéterminée.

