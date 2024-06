Pour traiter des choses prometteuses qui nous attendant dans la saison 2 de la série Fallout de Prime Video, il faudra fatalement mentionner quelques SPOILERS. La suite est donc à lire à vos risques et périls si vous n'avez pas regardé la première saison (on vous conseille chaudement de le faire, d'ailleurs).

Les fans comme à la maison dans la saison 2 de la série Fallout

Dans le dernier épisode de la première saison de la série Fallout acclamée par la critique et le public, les fans ont eu droit à un plan nous laissant miroiter la visite d'une ville iconique des jeux : New Vegas. Depuis, ses showrunners Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet ont confirmé que Lucy, la Goule et Maximus s'y rendront dans la prochaine saison. Le joyau du Nevada n'y sera toutefois pas aussi éclatant que dans l'excellent titre d'Obsidian Entertainment en 2010. Rappelons que les événements de la série se déroulent 15 ans après ceux du jeu. Les choses ont visiblement pris une triste tournure dans cette région postapocalyptique des États-Unis.

Mais New Vegas, aussi dévastée soit-elle, serait-elle la même sans son dirigeant iconique, Mr House ? Les showrunners de la série Fallout ont ainsi confirmé dans une interview auprès de Variety que celui-ci sera bien présent dans la saison 2. « Tous nos personnages majeurs proviennent de Vegas. Las Vegas appartient à Robert House dans l'univers postapocalyptique, et il sera donc impliqué dans la saison 2 ».

Pour rappel, Robert House était le fondateur de la société RobCo Industries avant l'apocalypse nucléaire et a grandi à Las Vegas. Celui-ci a d'ailleurs fait une brève apparition dans la première saison. Plus de 200 ans après l'événement qui a plongé le monde dans le chaos, il dirigeait encore la ville désormais connue sous le nom de New Vegas. Nous pourrons ainsi voir dans la saison 2 de Fallout ce qui est arrivé à ce lieu iconique du jeu et à son dirigeant tout aussi iconique. Voici en tout cas une perspective prometteuse pour les fans de la franchise, et un moyen pour les néophytes de découvrir l'un des ses meilleurs jeux.