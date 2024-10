Dès son annonce, ça sentait déjà très bon. Dès son arrivée sur la plateforme, le succès était au rendez-vous. La série Fallout a tout fait exploser sur Prime Video et a même été nominée et récompensée lors de cérémonies prestigieuses. Comme The Last of Us, Fallout est la preuve que les bonnes adaptations en séries existent. On verra si la série God of War ou encore Tomb Raider réussiront elles aussi le pari.

La série Fallout explose un record atomique !

Quoi qu’il en soit, Fallout est devenue en quelques mois une série incontournable de Prime Video. Plus que ça encore, c’est même la deuxième série la plus vue de toute la plateforme, juste derrière Les Anneaux de Pouvoir. Elle a atomisé des séries comme The Boys ou encore Invincible haut la main en cumulant plus de 100 millions de spectateurs, là où Les Anneaux de Pouvoir en a 150 millions. Un record astronomique qui assure un très bel avenir au show et justement, celui-ci reviendra bientôt avec une seconde saison déjà très attendue.

Ella Purnell, Walton Goggins et Aaron Moten seront prochainement de retour pour un nouvel arc dans une saison 2 qui promet déjà de rendre les fans complètement fous. Si vous avez vu le final de la première saison, vous savez d’ores et déjà de quoi on parle. Pour les autres, il est peut-être temps de se laisser tenter. La série Fallout est toujours dispo sur Prime Video.