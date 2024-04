Interviewés par nos confrères chez The Wrap, les coréalisateurs Jonathan Nolan, Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner se sont posés pour revenir sur le succès explosif de la série Fallout. Ils en ont aussi profité pour nous teaser ce qui arriverait dans la saison 2. Et les fans ont de quoi saliver à l'idée. Attention toutefois : certains éléments de l'article risquent de divulgâcher la première saison. Si vous souhaitez vous garder la surprise, nous vous conseillons d'éviter d'aller plus loin.

Des radiations toujours plus fortes dans la série Fallout

Sortie le 11 avril sur Prime Video, la série Fallout a été un véritable carton. Fans de la franchise vidéoludique comme nouveaux venus ont été irradiés par les aventures de Lucy, Maximus et la Goule. Le fait que la saison 1 soit sortie immédiatement dans son intégralité a dû contribuer à ce succès. Le huitième et dernier épisode nous tease d'ailleurs du très lourd pour une saison 2 encore non confirmée, mais plus que probable. « Le défi pour une série TV, c'est le succès. Mais je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire une première saison impressionnante [...], et aussi penser à la suite dès le départ au cas où la chance est de son côté », a confié Jonathan Nolan à ce sujet. Il semblerait que cette stratégie a été payante, puisque l'État de Californie a notamment posé sur la table un crédit d'impôt de 25 millions de dollars pour soutenir le projet. L'arrivée d'une saison 2 pour la série ne fait donc presque aucun doute.

Ainsi, les têtes pensantes derrière cette adaptation télévisuelle de Fallout ont déjà pensé à la suite. C'est ici que quelques SPOILERS vont faire leur apparition. Vous voilà prévenus. Dans l'ultime épisode de la première saison, les fans ont pu avoir quelques aperçus particulièrement excitants pour la suite. Nous voyons en effet Hank (Kyle MacLachlan) dans un désert qui n'a pas l'air très accueillant. Pour cause, on peut apercevoir brièvement le crâne d'un Griffemort (des sortes de lézards géants extrêmement mortels dans les jeux), et le dernier plan nous offre un panorama de la très populaire ville New Vegas. Les habitués des jeux ont donc déjà une petite idée des développements à venir.

Des showrunners passionnés par les jeux

Durant l'interview, Jonathan Nolan et ses comparses ont d'ailleurs plusieurs fois évoqué leur amour pour les jeux Fallout. Cela se ressent dans la série, et particulièrement dans l'épisode final. « Il y a un lieu en particulier qui compte beaucoup pour moi et que je serais très excité d'explorer si on en a l'occasion ». Sans le dire, on comprend bien qu'il mentionne New Vegas. S'agissant de l'autre clin d'œil osseux aux fans, Graham Wagner a également partagé son excitation.

« On voulait absolument des Griffemorts, mais on ne voulait pas les lâcher au hasard. C'est tellement un élément monumental des jeux. On veut garder des cartes dans notre manche pour la saison 2 et les sortir correctement. Ajouter les Griffemorts dans la saison 1 aurait été de trop par rapport à la construction du monde qu'on devait déjà y faire. Nous sommes donc très excités de s'attaquer à l'un des éléments les plus iconiques des jeux Fallout dans la suite de la série ». Les prochaines aventures de Lucy, Maximus et la Goule semblent donc être entre de très compétentes mains, pour le plus grand plaisir des fans anciens comme nouveaux.