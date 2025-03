Le tournage de la très attendue Saison 2 de la série Fallout bat actuellement son plein. Celui-ci a déjà fait l'objet de nombreux leaks depuis ces derniers mois, et voici que l'on retrouve en images et en vidéos de nouvelles fuites de ses coulisses, de la part de nombreuses sources diverses répertoriées par le compte X.com Fallout Films. Alors que nous avions jusqu'alors découvert l'envers du décor du désert du Mojave, on passe cette fois à de nouveaux clichés bien plus urbains, qui laissent entrevoir de belles promesses pour la suite des aventures de Lucy, la Goule et Maximus. Attention toutefois, de potentiels SPOILERS quant à la fin de la première saison pourraient se glisser ci-dessous. À consulter donc à vos risques et périls (de radiations).

Un (S)trip nostalgique via de nouveaux leaks de Fallout Saison 2

Cela ne fait plus aucun doute depuis un moment : la Saison de la série Fallout de Prime Video prendra pour cadre principal New Vegas et le désert du Mojave. Ce tant grâce à un ultime plan du dernier épisode de la première saison, puis par la déclaration de divers acteurs, réalisateurs et producteurs de la prochaine saison à venir, ou encore via divers leaks. Les choses prennent cependant une tournure encore plus palpable grâce à de nouveaux leaks du tournage en images et en vidéos.

Ceux-ci nous proviennent notamment de Fallout Films, et nous présentent de manière fort explicite ce qui compose l'iconique Strip de New Vegas dans le cultissime titre éponyme d'Obsidian Entertainment. On y voit en effet les fameux casinos Tops et Lucky 38, dirigés par l'emblématique Mr. House. On remarque cependant sur ces clichés une différence notable : une façade en très bon état, bien loin de sa représentation postapocalyptique dans le jeu.

Cela laisse sous-entendre que, comme dans la première saison, la seconde saison de la série Fallout devrait encore nous proposer une narration alternant entre passé et présent. Un constat d'autant plus évident que nous avons déjà vu Mr. House, président de RobCo, dans une séquence du passé impliquant Cooper Howard avant qu'il devienne la Goule. La série devrait donc nous plonger comme jamais auparavant dans l'histoire de son univers, et de New Vegas en particulier avec, selon l'aveu des acteurs, bien des surprises à découvrir. Une perspective plutôt excitante pour les fans. Il faudra cependant faire preuve d'une certaine patience, aucune fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série Fallout n'ayant encore été avancée.







Sources : Reddit ; Fallout Films sur X.com