À l'occasion de la convention MegaCon à Orlando (via Screen Rant), Ella Purnell (Yellowjackets), qui incarne la Résidente d'Abri Lucy McLean dans la série Fallout, a partagé de croustillantes informations à propos de la Saison 2 à venir. Compte tenu de son implication centrale dans le projet, on peut gager qu'elle tient celles-ci de première main. Et il semblerait que les équipes veulent mettre la barre très haut pour la nouvelle bombe de Prime Video.

Une Saison 2 de la série Fallout qui va exploser toutes les attentes ?

En tournage depuis décembre à Los Angeles, la Saison 2 de la série Fallout a cependant dû prendre une pause forcée début janvier suite aux incendies ravageurs ayant frappé la Californie. Les affaires ont cependant repris depuis, visiblement de plus belle. C'est en effet en ce sens que commence Ella Purnell en évoquant la nouvelle saison à venir. « Ça va être vraiment cool je pense. C'est un sacré voyage. Je suis complètement épuisée. On donne notre maximum pour que ça sorte à temps ».

On sait déjà que l'actrice semble absolument passionnée par son rôle de Lucy et par l'univers postapocalyptique dont est tirée l'adaptation de Prime Video. Le staff de la série l'aurait en effet encouragée à jouer à Fallout New Vegas pour mieux s'imprégner de l'ambiance, puisque l'iconique ville servira de cadre pour la Saison 2. À ce propos, il semblerait que même les fans ne seraient pas prêts par ce que prépare la série. « Je suis excitée. Personne ne sera capable de prédire ce qui va se passer. Il y a vraiment des twists majeurs cette fois », conclut l'actrice.

Son collègue Walton Goggins (White Lotus Saison 3), qui incarne la Goule dans la série Fallout, semble partager l'avis d'Ella Purnell. Celui-ci indiquait en effet dans une récente interview auprès de Deadline que la Saison 2 va « tout exploser ». Voilà qui donne très envie de voir le résultat. Malheureusement, il faudra faire preuve d'un peu de patience, aucune fenêtre de sortie n'ayant pour l'instant été avancée.

