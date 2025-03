Même si la Saison 2 de la série Fallout ne dispose pas encore de date de sortie, les choses semblent particulièrement bien avancer pour les équipes. La semaine dernière, nous pouvions le constater via des leaks en images et en vidéos du tournage dans un lieu particulièrement emblématique de la franchise. Nous avons d'ailleurs droit à un nouvel aperçu de ce dernier via une autre vidéo leakée et partagée par @FilmsFallout sur X.com.

Nouvelle vision volée de New Vegas dans la Saison 2 de la série Fallout

Au cas où vous auriez vécu dans un Abri antiatomique ces derniers mois : la véritable bombe de Prime Video qu'est la série Fallout prépare actuellement une deuxième saison, qui va nous emmener dans le désert du Mojave, terrain de jeu du cultissime New Vegas d'Obsidian Entertainment sorti en 2010. En son cœur, l'iconique ville éponyme et ses emblématiques casinos, dirigés par Mr. House, président de RobCo avant l'apocalypse nucléaire.

La semaine dernière, nous avions d'ailleurs droit à un premier aperçu de son fameux Strip, tel qu'il sera représenté dans la Saison 2 de la série Fallout. Nous pouvions notamment y voir le Lucky 38 et le Tops, dans un bon état suggérant que la série nous ferait visiter New Vegas durant son âge d'or. Une nouvelle vidéo leakée du tournage par iluvbeaniebani sur TikTok et repartagée sur X.com par @FilmsFallout nous permet à ce propos d'en voir un peu plus.

On y aperçoit notamment une référence au célèbre hôtel-casino Gomorrah. La Saison 2 de la série Fallout devrait donc nous proposer une représentation particulièrement fidèle de la vision d'Obsidian Entertainment pour New Vegas. Au-delà du respect du matériau original, la série devrait cependant nous réserver de grosses surprises au niveau de son histoire, d'après Ella Purnell (Lucy). Le résultat devrait par ailleurs « tout exploser », si l'on en croit son collègue Walton Goggins (la Goule). Il faudra cependant faire preuve d'une certaine patience avant de voir ce que tout cela donne sur Prime Video.

Source : @FilmsFallout sur X.com