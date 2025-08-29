La saison 2 de Fallout va opérer un très gros changement qui risque de ne pas plaire aux fans de la première heure. C'est une tendance qui revient petit à petit à la charge.

La saison 2 évènement de la série Fallout arrivera très bientôt sur Prime Video. Présentée en grande pompe lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025, Fallout reviendra dès le 17 décembre 2025. Mais cette fois, il va y avoir un changement de taille, et ça risque de ne pas plaire aux fans les plus impatients.

Un changement de taille pour la saison 2 de Fallout sur Prime Video

Les tendances, ça va et ça vient. Il n’y a pas si longtemps que ça encore, beaucoup de séries avaient plus d’une vingtaine d'épisodes dans une seule saison. Chiffre désormais réduit à 10 ou même moins que ça désormais. Avec l’arrivée des plateformes SVOD, et la consommation de masse, on avait même le droit aux saisons complètes la plupart du temps, tous les épisodes étaient mis en ligne d’un bloc. Mais peu à peu, ça change. Netflix commence à diviser ses séries en plusieurs parties, Apple TV+ continue avec des diffusions hebdomadaires et Prime Video va aussi faire de même avec Fallout désormais.

Alors que la première saison est arrivée d’un coup, explosant d’ailleurs tous les records de la plateforme, la saison 2 de Fallout sera en format hebdomadaire à raison d’un épisode par semaine. Avec une programmation pour le 17 décembre et un peu de moins de 10 épisodes, il faudra donc attendre le mois de février 2026 pour voir le grand final. Si vous comptiez regarder tout d’un trait, c’est râpé !

Ce qui nous attend dans la prochaine saison (spoilers)

Pour rappel, la saison 2 de Fallout nous embarquera aux alentours de New Vegas cette fois toujours aux côtés de Lucy et la Goule, qui courent après le paternel de la survivante. On retrouvera en parallèle ce bon vieux Maximus, toujours tiraillé entre ses croyances et la dure réalité des choses, tandis qu’un affrontement de masse semble prêt à exploser.

Pour cette nouvelle saison, Fallout promet une nouvelle fois d’être particulièrement fidèle à l’univers que l’on connait tous grâce à Bethesda. On s’attend même à de très grosses surprises, notamment l’une des créatures les plus emblématiques de la licence qui devraient faire une entrée fracassante : les Écorcheurs.