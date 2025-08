Vous allez avoir de quoi faire aujourd'hui ! Les catalogues de streaming à la demande font le plein, que ce soit Netflix, Prime Video, HBO Max encore Apple TV. Ce dernier va faire plaisir à bien des téléspectateurs en ce mercredi 6 août grâce au retour d'une série qui a déjà fait ses preuves et dotée d'un casting de renom. La saison 2 est enfin disponible, il ne vous reste plus qu'à allumer votre écran.

Une série adorée de retour sur Apple TV

La concurrence va être rude ! Aujourd'hui, c'est le retour de Mercredi sur Netflix, tandis que des films qui valent le détour débarquent sur Prime Video et HBO Max. Du côté d'Apple TV, on mise sur une série plus confidentielle et pourtant très appréciée. Il s'agit de Platonic, la comédie de Nicholas Stoller et Francesca Delbanco.

Décidément, Apple TV va parler aux sérievores en ce mois d'août. Il n'y a que des séries au programme, dont la saison 2 de Platonic. Déjà saluée d'un beau 84 / 100 de la critique sur Metacritic, cette suite s'annonce d'ores et déjà comme une incontournable de la plateforme avec ses 10 nouveaux épisodes.

Comme son titre l'indique, Platonic est une histoire... d'amitié ! Celle entre Sylvia et Will en l'occurrence, un duo touchant et hilarant incarné respectivement par Rose Byrne (X-Men, Insidious) et Seth Rogen (Maman, j'ai raté l'avion, The Fableman). Après avoir fait rire le public sur grand écran dans Nos Pires Voisins, les deux comédiens se retrouvent pour cette production Apple TV qui vise juste quand il s'agit de raconter les mésaventures de quadragénaires jonglant entre travail, vie de famille et crises en tous genres.

Platonic est donc de retour sur vos écrans via la plateforme Apple TV. Après une première saison qui a conquit le public, vous vous attacherez encore davantage à Will et Sylvia grâce à cette saison 2 qui explore de nouvelles thématiques du quotidien avec humour.