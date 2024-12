La saison 2 de la série Fallout entend plaire encore plus aux fans des jeux dont elle s'inspire, et son actrice principale semble prendre également la chose très au sérieux.

Le tournage de la saison 2 de la série Fallout bat actuellement son plein, pour une diffusion sur Prime Video courant 2025/2026. Nous avons d'ailleurs pu en avoir un aperçu via de récents leaks. En amont de cela, l'interprète de Lucy McLean, la pétillante Ella Purnell, semble avoir bien fait ses devoirs pour être encore plus dans la peau de son personnage et s'imprégner de l'univers des jeux.

Une adaptation aussi fidèle que possible des jeux Fallout

La série Fallout a été créée par des fans des jeux qu'elle adapte, et cela s'est clairement vu dans la première saison. Ce tant au niveau de l'ambiance que des costumes, des décors et même de l'histoire. Il s'agit d'une œuvre très fidèle, mais qui se démarque également des jeux avec sa propre narration et ses propres enjeux. Le tout est porté par un casting de haute volée, qui semble prendre grand plaisir à donner vie à l'univers post-apocalyptique sur le petit écran.

Tel est notamment le cas d'Ella Purnell, qui incarne la Résidente de l'Abri 33 Lucy McLean dans la série Fallout. Avant le début du tournage de la saison 2, celle-ci disait avoir « tellement hâte » de reprendre son rôle. Les réalisateurs lui ont même donné des devoirs à faire pour mieux s'y préparer. Sur Bluesky, l'actrice indique en effet : « On m'a demandé de jouer à Fallout New Vegas. Puisque j'adore avoir du contexte avec quelques œuvres originales, et que cela pourrait ou non me préparer pour un certain boulot sur lequel que je vais peut-être bientôt me lancer ».

On le savait déjà, la saison 2 de la série Fallout se déroulera dans le Nouveau Mexique, où réside l'iconique ville de New Vegas. Toute l'équipe semble donc vouloir offrir une représentation la plus fidèle de cette région emblématique du mémorable titre d'Obsidian Entertainment. La série va cependant s'accorder quelques libertés, avec notamment une histoire plusieurs années après les évènements du jeu. Nous devrions également en apprendre plus sur le passé de la ville grâce à des flashbacks, marque de fabrique de la série Fallout proposant, comme Westworld, de voyager entre passé et présent.