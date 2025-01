La très attendue saison 2 de Fallout a de très gros problèmes et malheureusement, c'est incontrôlable à l'heure actuel.

Fallout est l’un des plus gros succès de Prime Video. L'adaptation portée par Ella Purnell, Walton Goggins et Aaron Moten a tout explosé à sa sortie. D’ailleurs, la série a même été nominée à plusieurs reprises lors de cérémonies prestigieuses et récompensée, notamment aux Game Awards 2024 où elle a volé la vedette à Arcane. Désormais, c’est la saison 2 qui est extrêmement attendue, mais les choses sont actuellement en train de se corser, rien ne va plus.

La saison 2 de Fallout est suspendue

Rapidement commandée, la saison 2 de Fallout paraissait inévitable compte tenu du succès et du final de la première saison. Elle aura cependant mis pas mal de temps avant de commencer les premières prises de vue. Le tournage n’aurait finalement débuté qu’il y a quelques mois. Seulement voilà, tout est désormais à l’arrêt à cause d’une catastrophe incontrôlable qui frappe actuellement Los Angeles et ses alentours.

Un terrible et très violent incendie fait des ravages en ce moment, ayant détruit des milliers d'hectares et a déjà fait plusieurs victimes. Une catastrophe que les autorités ont encore du mal à contrôler à l’heure où ces lignes sont écrites. Du coup, toutes les opérations des environs ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre et ca vaut aussi pour le tournage des séries comme Fallout, dont les autorisations ont été gelées pour quelques jours minimum. Si la situation ne s’améliore pas, il se pourrait bien que ce soit prolongé.

En plus de Fallout, plusieurs autres séries de chez Warner, ABC ou encore Disney, sont touchées et mises à l’arrêt comme NCIS, NCIS: Origins, Doctor Odyssey, Grey's Anatomy ou encore Abbot Elementary.

En ce qui concerne la saison 2 de Fallout, on parlerait alors de quelques jours de retard tout au plus ce qui ne devrait, à ce stade, pas trop bousculer le calendrier normalement. Mais on sait très bien que les plannings sont extrêmement serrés en général.