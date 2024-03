Vous le savez peut-être, mais l'anime Fairy Tail est bientôt de retour, et il nous l'a fait comprendre avec un premier teaser qui donne l'eau à la bouche et une fenêtre de sortie.

Celles et ceux qui s'intéressent à la sphère des mangas ou des animes connaissent forcément Fairy Tail. Au moins de nom. L'œuvre de Hiro Mashima, qui a débutée en 2006, a marqué durablement le médium et le public, au point d'écouler plus de 72 millions d'exemplaires dans le monde. L'histoire s'est officiellement terminée en 2017, mais l'auteur n'avait pas dit son dernier mot. Les protagonistes sont vite repartis à l'aventure, et bientôt, on va avoir droit à l'adaptation en anime de cette nouvelle épopée. Le rendez-vous est fixé, et il ne reste plus beaucoup de temps à attendre.

Fairy Tail est bientôt de retour

Pour les retardataires, en 2021, on nous a annoncé que Fairy Tail : 100 Years Quest allait obtenir son propre anime. Ce n'était pas spécialement une grosse surprise, mais ça n'a pas empêché les fans d'être aux anges. Par contre, après cette révélation, ce fut le calme plat. Encore une fois, rien d'étonnant, puisque ça ne se fait pas en une journée. Mais bonne nouvelle, un petit teaser a enfin été diffusé sur la Toile, nous permettant d'avoir un premier aperçu de ce qui nous attend, mais surtout, une date de sortie.

Le hic, c'est que cette bande-annonce ne dévoile pas grand-chose. Elle est vraiment là pour nous dire que Fairy Tail : 100 Years Quest est en approche, mais ça ne va pas plus loin. On nous montre les beaux dessins d'une partie des protagonistes, comme Natsu, Lucy ou encore Erza. Le seul et unique passage qu'on peut savourer, c'est celui où le personnage principal frappe ses poings pour provoquer une flamme avant de dire « La quête de 100 ans, je m'enflamme ! ». On va dire que c'est toujours ça de pris. On connaît tout de même le postulat de départ, qui voit nos héros partir à l'assaut de cinq Dragons Divins.

Quant à la fenêtre de sortie, elle est fixée en juillet 2024, sans plus de précision. On entame donc la dernière ligne droite après plusieurs années d'attente. On espère que le résultat sera à la hauteur, en particulier lorsqu'on connaît le studio aux commandes de ce nouveau projet. Il s'agit de J.C. Staff, que vous connaissez peut-être pour Foodwars ou encore les saisons 2 et 3 de One Punch Man. Autant dire qu'on n'a pas affaire à un amateur, même si pour l'instant, c'est compliqué de juger de son travail. Il nous tarde d'en voir plus.