S'il y a un film à voir au cinéma en ce début d'année, c'est Dune 2. Toutes celles et ceux qui l'ont déjà vu s'accordent sur ce point, et la ferveur autour de cette suite semble encore plus importante cette fois. À la sortie du précédent long-métrage déjà, il y a eu un engouement assez dingue, même auprès d'un public loin d'être acquis à la cause. Mais le bouche à oreille a rempli sa mission et Dune : Première partie a été un succès, malgré les obstacles. Warner Bros. Pictures peut mettre au frais le champagne, car le deuxième volet prend le même chemin.

L'immense claque mondiale de Dune 2 au box-office

La déception qui a précédé la sortie de Dune 2 est loin, très loin. Dès son lancement, le nouveau film de Denis Villeneuve s'est mis dans la poche la presse mondiale. Une pluie d'éloges à l'étranger comme en France. Pas sans défaut, mais la suite est parvenue à gommer certains soucis et à prendre une autre ampleur, maintenant que les bases ont été posées. Mais au-delà de tous les beaux mots de la profession, Dune 2 a conquis également le public. Il est actuellement à 9/10 sur IMDb et 95% sur Rotten Tomatoes. Et ça se traduit aussi au box-office mondial où le film bat des records fous.

Pour son premier week-end, Dune : Deuxième partie a récolté 82,5 millions de dollars sur le sol américain. Il fait aussi bien, voire légèrement mieux qu'Oppenheimer de Christopher Nolan qui avait lui-même démarré en trombe, mais n'arrive pas à rattraper Avatar 2. L'un dans l'autre, ce n'est pas étonnant car le rouleau compresseur de James Cameron a commencé sa carrière avec plus de 150 millions, rien qu'aux États-Unis. Mais pour Dune 2, ces 82,5 millions engrangés sont bien un record fou puisque c'est le double de ce qu'a fait le premier opus.

Le défi d'être rentable, mais pas impossible

En France, cet épisode progresse également, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'international. Et là, Dune 2 a déjà dépassé les 200 millions, alors que le budget aurait coûté environ 190 millions sans tous les à-côtés. Selon des personnes de l'industrie, le film va avoir besoin d'atteindre les 500 millions de dollars au total pour être rentable (via The Hollywood Reporter).

Des recettes mondiales impossible à obtenir ? C'est évidemment toujours un défi, mais les voyants sont au vert. Le premier long-métrage a fini sa course en dépassant les 400 millions de dollars, avec tous les problèmes liés à la pandémie de COVID-19 et au fait que Warner ait eu la merveilleuse idée (non) de le sortir sur HBO Max. Là, Dune 2 n'a pas ce type d'obstacles à surmonter et bénéficie pleinement de l'aura de son prédécesseur. Ajoutez à cela les critiques phénoménales et un démarrage canon, tout laisse à penser qu'il sera non seulement rentable, et même bien, et que Dune 3 sera vite annoncé par Warner Bros Pictures.