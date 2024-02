Dune 2 sort ce mercredi 28 février 2024 et les avis sont complètement dingues. Mais le réalisateur Denis Villeneuve ne se laisse pas distraire et pense à la suite avec des déclarations qui vont plaire.

Vers un Dune 3 dans les prochaines années ? Le cinéaste Denis Villeneuve ne l'a jamais caché. Pour lui, cette immense oeuvre a besoin de trois films pour exploiter tout le potentiel. « J'ai toujours envisagé de réaliser trois films. Ce n'est pas que je veuille faire une franchise, mais c'est une énorme histoire. Et je pense que pour lui rendre hommage, il faudrait au moins trois longs-métrages. Ce serait le rêve » (via EW). Le rêve avance bien, très bien même, même si à Hollywood, rien n'est joué d'avance.

Dune 3 arrive mais pas sans condition

Les avis sur Dune 2 sont absolument dithyrambiques à l'étranger comme en France. Chez CinéSérie, c'est un incontournable de ce début d'année. « Spectacle total d'un réalisateur, d'un casting et d'une équipe technique en pleine possession de leurs moyens. [...] Dune 2 est supérieur à Dune et annonce une conclusion de trilogie phénoménale. À voir » résume nos confrères. Un carton critique et potentiellement commercial également. Les premières projections du box-office domestique (US) et à l'international sont très encourageantes pour Denis Villeneuve et Warner. Dès le lancement, il pourrait doubler les revenus du précédent film. Et si ça se concrétise, ça va faire les affaires du réalisateur qui est à bloc.

Après sa déclaration sur l'envie d'une trilogie, pour respecter le matériel d'origine et son histoire, le cinéaste donne des nouvelles. Un scénario est en cours d'écriture et il est en passe d'être terminé. « J'ai accepté de faire Dune Première et Deuxième partie l'une à la suite de l'autre. Maintenant, je pense que j'ai besoin de temps pour digérer cette expérience et revenir avec un scénario solide. Il est presque achevé, mais il doit être un peu retravaillé » (via The Hollywood Reporter). Une conclusion est presque prête, mais encore faut-il que le succès se vérifie, sans quoi la société Warner Bros Pictures sera peu enchantée à l'idée de financer une suite.

De son côté, Denis Villeneuve a été clair dans ses intentions en assénant un petit tacle glissé à Hollywood. « Il y a un véritable désir de réaliser un troisième film. Mais je ne veux pas me précipiter. Le danger à Hollywood, c'est que les gens s'emballent et ne pensent qu'aux dates de sortie. Et non à la qualité » (via The Times). Dune 2 sort aujourd'hui au cinéma.