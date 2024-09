Dragon Ball Daima réserve une surprise géniale à ses fans français. Prenez vos agendas, on sait enfin quand on pourra regarder et, surtout, sur quelle plateforme.

Le mois d'octobre réserve du très lourd à tous les fans de Dragon Ball. De fait, la licence Budokai Tenkaichi s'apprête à faire son grand retour sur PC et consoles sous le titre Sparking Zero, un moment que les joueuses et les joueurs attendaient depuis presque deux décennies. Mais, ce n'est pas tout. Goku et ses compagnons reviendront en plus, le 11 octobre 2024 au Japon, dans une toute nouvelle série : Dragon Ball Daima. Alors, les fans français vont sauter de joie à cette nouvelle !

Shenron a entendu le vœu des Français pour Dragon Ball Daima

Depuis l'annonce de DB Daima, la question se posait sans trouver de réponse... Où regarder légalement la série en France ? Moins d'un mois avant sa sortie, c'est ADN qui nous a enfin apporté la solution ! De fait, la plateforme française de SVOD ne manque pas une occasion de gâter ses abonnés. Après avoir rendu accessible l'intégral de Dragon Ball, toutes séries confondues, dans l'hexagone, elle poursuit sur sa lancée avec cette nouveauté.

Ainsi, Dragon Ball Daima sortira le 11 octobre prochain — le même jour que Sparking Zero. Et, comme cela a été dévoilé vendredi dernier, la série sera disponible sur ADN. La plateforme française la proposera en simulcast. Cela signifie qu'elle sera diffusée en même temps qu'au Japon, en VOSTFR. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à connaître l'horaire (en attendant une éventuelle version française pour retrouver la voix culte de Brigitte Lecordier).

C'est quoi DB Daima ?

La génération Club Dorothée a grandi avec Dragon Ball et, surtout, DBZ. Depuis, nous avons connu DB GT et, tout dernièrement, Dragon Ball Super. D'après les premières images, Daima fera le pont entre toutes ces versions, tout en proposant une histoire originale née de l'esprit du regretté Akira Toriyama.

Ainsi, nous retrouverons Goku, Vegeta, Bulma, Shin et tous leurs amis dans une nouvelle quête pour les Boules de cristal. Dans un style chibi très japonais, nos héros retrouverons leur taille d'enfant, un peu à la manière de GT. Mais, en même temps, Goku retrouve son bâton magique, un clin d'œil nostalgique à ses toutes premières aventures. N'oublions pas les transformations dantesques, qui piocheront visiblement dans toutes les générations de la franchise. Alors, rendez-vous dans moins de trois semaines pour l'un des anime les plus attendus de 2024.