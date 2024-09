Avant son décès, Akira Toriyama a pu superviser en profondeur Dragon Ball Daima. Une nouvelle série d'animation avec Goku, Vegeta ou encore Piccolo, en version enfant. « À cause d’une conspiration, Goku et ses amis sont réduits à une petite taille. Afin de remédier à cela, ils se rendront dans un nouveau monde ! C’est une grande aventure avec une action intense dans un monde inconnu et mystérieux ». Une direction qui partage les fans depuis l'annonce et le premier trailer.

Des leaks sur Dragon Ball Daima

Si vous avez la chance d'habiter au Japon et de parler couramment la langue, vous pourrez voir la nouvelle série Dragon Ball Daima à compter du 11 octobre 2024. En revanche, aucune information sur la date de diffusion à l'international et notamment en France. Pour l'heure, il faut donc se contenter des trailers promotionnels et des maigres détails officiels pour imaginer ce que sera cette nouvelle série. On sait simplement que les personnages de Dragon Ball Daima retrouveront leur taille d'enfant en raison d'une malédiction, ce qui permettra à Akira Toriyama et ses équipes d'opérer un hommage aux débuts de la saga.

En toute logique, Dragon Ball Daima devrait se situer à la fin de l'arc Buu, ce que semble confirmer de nouveaux leaks du youtubeur Geekdom101. Selon le vidéaste, ça se passe même avant les films DBZ: Battle of Gods et Dragon Ball: Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !! (The Return of Son Goku). Ce lien avec le pan dédié à Buu expliquerait ainsi l'extrait du dernier trailer où l'on voit des passages refaits de cet arc.

La chronologie de la nouvelle série révélée ?

Dans une vidéo publiée il y a peu, il a également précisé que la série serait bien canon, et qu'elle pourrait servir à un retour éventuel de DB Super. « Les personnages et les royaumes introduits dans Dragon Ball Daima sont prêts à revenir dans un futur arc de l'histoire de DB ». Il fait même référence à ce potentiel arc comme étant « important à l'avenir », bien qu'il n'ait aucun détail sur la forme. Est-ce qu'il s'agit d'un manga ? D'une énième série animée ? D'un OAV ? E

Quoiqu'il arrive, ça risque peut-être bien de diviser. Certains évoquent déjà les problèmes de cohérence que cela pourrait impliquer. À voir aussi si le lien hypothétique avec Super sera aussi bien accueilli ou non, sachant que ce n'est pas la partie la plus appréciée de la saga. Pour rappel, le monde entier pourra replonger dans l'univers de Toriyama-san avec le très attendu Dragon Ball Sparking Zero qui sera disponible le 11 octobre 2024. Une édition collector avec Broly et Goku Ultra Instinct est même en précommande.

