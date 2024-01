Xavier Niel, le fondateur de Free et magnat des télécoms, avait donné rendez-vous à la presse et à ses abonnés ce mardi 30 janvier 2024. Pour des nouvelles offres mobiles encore hyper concurrentielles ? Non, après avoir teasé pendant quelques jours le lancement de sa prochaine Freebox V9, la société française a fait une présentation complète des améliorations apportées par le produit. Il y a de très nombreuses qualités, mais aussi des déceptions et des manquements... Une chose n'a pas bougé par contre, c'est l'attrait de l'entreprise pour les services de SVOD comme Netflix et Disney+.

Tout savoir sur la nouvelle Freebox Ultra V9 de Free

Comme depuis la Revolution, Free donne des petits noms à ses box. La dernière haut de gamme s'appelait ainsi Delta, et la prochaine se nomme Freebox Ultra. Un qualificatif qui vend du rêve mais est-ce bien le cas ? Si vous avez la fibre, ça va en effet dépoter. L'un des arguments majeurs réside dans la connexion qui promet un débit symétrique (théorique) de 8 Gbit/s pour vos téléchargements et vos uploads. Une première dans l'hexagone qui devrait pousser la concurrence à faire jeu égal à l'avenir.

La Freebox Ultra est un routeur qui doit justement durer pendant quelques années, et pour cela, la boîte à tout faire de Free embarque le Wi-Fi 7. Là encore, l'entreprise française se démarque et indique qu'il est possible, théoriquement évidemment, d'atteindre les 6 Gbit/s sur plusieurs appareils (smartphones, tablettes etc.) en simultané. Et vu qu'on passe du Wi-Fi 6 (E) des dernières box au Wi-Fi 7, le FAI a également travaillé sur une révision de son Répéteur Wi-Fi 7 donc. Il s'agit d'un petit boîter annexe qui peut être placé où vous le souhaitez dans votre habitation, afin d'améliorer la couverture sans fil de votre connexion. « L’offre inclut jusqu’à 4 Répéteurs Wi-Fi 7 » précise l'opérateur.

À une époque où l'écologie est plus importante que jamais, Free veut essayer d'être un bon élève et confirme que sa Freebox Ultra consomme aussi peu que la toute petite Freebox Pop. Il y a aussi un bouton marche / arrêt pour éteindre totalement le périphérique, un mode « Veille totale » pour « réduire quasiment à zéro » la conso électrique lors de vos dodos ou déplacements, et un mode éco Wi-Fi pour adapter automatiquement les performances suivant les appareils liés au réseau. Dans cette configuration, elle consomme 9,9W.

Enfin, sachez également que Free met à disposition un Pocket Wi-Fi 4G, un boitier ultra compact (visible sur la photo ci-dessous), avant d'être raccordée à la fibre. 200 Go sont inclus directement, et par la suite, vous pourrez l'emmener hors de chez vous, mais là, il n'y aura plus que 50 Go par mois. À voir si ce sera ou non valable à l'étranger à terme... Enfin, pour celles et ceux qui ont l'utilité d'un NAS pour récupérer des fichiers, il est toujours là mais les disques durs traditionnels ont été remplacés par un SSD NVMe M.2

Crédits : Free.

Caractéristiques techniques Freebox Ultra

Processeur : Qualcomm Network Pro 820 Quad-Core

Ports Ethernet : 4 à 2,5 Gb/s

Deux prises SFP 10G

Un port USB 3.0

Débits : 8 Gb/s en montant et en descendant

Wi-Fi 7 jusqu'à 6 Gb/s

Un emplacement SSD NVMe M.2 disponible pour le NAS

Player 4K HDR compatible Dolby Atmos

Pocket Wi-Fi 4G inclus 200 Go d'office, puis 50 Go par mois

Jusqu'à 4 répéteurs Wi-Fi 7

Netflix, Disney+ et des abonnements Free Mobile inclus. Attention !

Maintenant qu'on a fait le tour de la bête, sachez que la Freebox Ultra sera disponible avec deux abonnements. L'offre la plus chère, à 49,99€ par mois la première année puis 59,99€ par mois ensuite, continue de dérouler le tapis rouge aux plateformes de streaming vidéo. Netflix, Prime Video, Cafeyn, TV by Canal sont encore là, mais il y a bien plus. En effet, pour faire passer la pilule de l'augmentation du prix de 10 euros, vous serez automatiquement abonnés à Canal+, à la Free Ligue 1 pour les matchs de la Ligue 1 Uber Eats 2023/2024, Universal+ et... à Disney+ ! Vu comme ça, c'est hyper compétitif et donc très alléchant. Oui, mais il y a un loup qui déçoit certains.

Pour Netflix et Disney Plus, il s'agit des offres standard avec publicités - valeur 5,99€ par mois. Les limites ? Impossible de télécharger des films et séries en local, mais surtout, l'obligation de se manger des spots publicitaires. La pire chose qui existe sur la télévision traditionnelle. Sans compter les services de SVOD, vous aurez accès à plus de 280 chaînes via OQEE Free et une pléiade de films gratuits avec OQEE Ciné. Ce qui fait également grincer des dents, c'est l'absence de communication sur tout ce qui touche au système d'alarme. Par contre, vous allez pouvoir rentabiliser votre achat bien cher du Player Devialet puisqu'il est compatible.

Abonnement Freebox Ultra à 49,99€ par mois, puis 59,99€ après 1 an

Service Free Proxi pour une assistance sur mesure qui facilitera la résolution des problèmes. Et ce sans être baladé à droite à gauche (normalement)

Netflix (Standard avec pub)

Disney+ (Standard avec pub)

Universal+

Cafeyn pour accéder un large catalogue de titres de presse français comme internationaux

Canal+

TV By Canal

Plus de 280 chaînes via OQEE Free et des films avec OQEE Ciné

4 forfaits à Free Mobile à 9,99€ pendant 12 mois, puis 15,99€ (sans limite de temps, réduction abonné Freebox)

Abonnement Freebox Ultra Essentiel à 39,99€ par mois, puis 49,99€ après 1 an