Dans une récente interview, Kazuhiko Torishima ne mâche pas ses mots à propos de la dernière touche apportée par Akira Toriyama à l'œuvre Dragon Ball avant sa disparition.

En 2024, le monde du manga et de la japanimation perdait l'un de ses plus grands mentors. Akira Toriyama, père de personnages aussi iconiques d'Arale ou Goku, nous quittait un 1er mars. Mais le mangaka n'est pas parti sans une dernière contribution à son œuvre la plus célèbre : Dragon Ball. Cela dit, le résultat n'a pas tout à fait convaincu tout le monde, y compris son éditeur.

Un coup au cœur pour Dragon Ball

En plus de 40 ans, Dragon Ball s'est réinventé à bien des reprises. Que ce soit sur papier ou à l'écran, Goku et ses compagnons n'ont cessé de vivre de nouvelles aventures et de tester des techniques et transformations inédites. Cela dit, l'aura de l'œuvre première, notamment de sa seconde partie, DBZ, semble inégalable. Les fans ont toujours eu du mal avec les œuvres qui lui ont succédé, et ce, encore aujourd'hui.

DB GT a bien tenté quelque chose d'original, mais l'accueil est loin d'avoir été aussi chaleureux qu'auparavant. Cependant, cet anime de la fin des années 1990 a récemment regagné en popularité face aux dernières productions de la franchise. Désormais, vous pouvez suivre les aventures de Goku dans le manga et la série Dragon Ball Super. Un nouvel anime a également vu le jour l'an dernier, DB Daima. Or, l'un comme l'autre sont sujets à débat chez les fans et même chez les professionnels.

L'ancien rédacteur du Weekly Shonen Jump, le magazine de prépublication qui a vu Dragon Ball naître, et ancien opérateur des opération chez Shueisha, l'éditeur historique du manga d'Akira Toriyama, n'y va pas par quatre chemins quand il s'agit de commenter les dernières séries parues :

Il vaudrait mieux produire une histoire sur Vegeta plutôt que Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima était vraiment nul comme anime. Kazuhiko Torishima, dans le podcast KosoKoso.

Ce n'est pas la première fois que Kazuhiko Torishima va droit au but en parlant des suites de Dragon Ball et DBZ. Même si l'engouement du public était tout de même au rendez-vous pour Daima, l'ancien éditeur estime que la série a fait de grosses erreurs créatives dans sa transposition de l'univers. Malgré tout, elle aura eu le mérite de ramener la patte de Toriyama dans son ultime œuvre et de ramener les fans de la première heure à leurs souvenirs d'antan en misant sur une certaine nostalgie.