Comptant parmi les mangas les plus cultes de l'histoire, Dragon Ball réserve une belle surprise à tous ses fans et ceux qui regrettent le talent d'Akira Toriyama.

Les nouvelles ne courent pas les rues autour de la franchise Dragon Ball ces derniers temps. Nous avons bien eu une confirmation très attendue à propos de Sparking Zero, ou encore des précisions sur la suite du manga DB Super. Mais, ça s'arrête à peu près. Ou plutôt : ça s'arrêtait ! Une annonce que les fans espéraient depuis longtemps vient enfin de tomber, vous allez vous jeter dessus.

Un collector de rêve pour les fans de Dragon Ball

Depuis la disparition d'Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, les ultimes témoignages de son talent sont rares. Dès lors, les fans se plongent dans la nostalgie. Parmi toutes ses créations, les aventures de Goku restent les plus célèbres. Mais elles se dessinent depuis bien longtemps sous une autre plume. Pour autant, un nouvel ouvrage collector va vous ramener des années en arrière pour revivre toute la saga !

C'est en tout cas la promesse du « Super Art Book » dédié à Dragon Ball. L'éditeur Glénat a enfin annoncé sa sortie française. Alors que plusieurs éditions sont déjà sorties à l'international, les fans résidant dans l'hexagone et outre-mer s'impatientaient de pouvoir un jour mettre la main sur cet ouvrage de 240 pages regroupant des dizaines d'illustrations d'Akira lui-même.



Livre et fourreau de l'édition anglaise de l'artbook. © Viz LLC.

Ce Super Art Book retrace ainsi l'histoire de Dragon Ball. Il vous invite à passer en revue les jeunes années de Goju aux côtés de Bulma sur la trace des Boules de Cristal, jusqu'au combats les plus dantesques de la saga. L'ouvrage donne même à voir des crayonnés du film Battle of Gods, auquel Akira Toriyama avait participé. En plus de cela, vous y retrouverez une ultime interview du mangaka ainsi que de nombreuses anecdotes de création.

Glénat sera donc l'éditeur français de cet artbook délivré avec un fourreau solide pour le protéger. Il sera disponible en librairie dès le 19 novembre 2025. Cela dit, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes chez la plupart des revendeurs :