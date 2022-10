Dragon Ball Super Super Hero est sorti officiellement au cinéma ce mercredi 5 octobre 2022 après une très longue attente. Notons que ce film est une suite directe de DBS : Broly sorti en 2019, qui avait connu un important succès commercial avec 115 millions de dollars de recettes dans le monde et 600 000 spectateurs rien qu'en France. Forcément les attentes étaient grandes pour cette suite.

Le moins que l'on puisse dire c'est que les critiques semblent excellentes pour ce film, surtout du coté des fans, un peu moins du coté de la presse. Voyez plutôt ce qu'il est possible de lire un peu partout sur les réseaux sociaux :

Déjà ça fait trop plaisir d'avoir un film Dragon Ball qui se concentre un peu plus sur les moments tranche de vie et sur l'humour. La relation entre Pan et Piccolo est adorable et je me suis bien marré ainsi que l'ensemble de ma salle aussi d'ailleurs.