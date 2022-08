Eh oui, il n'y a pas que les cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Entre novembre 1988 et septembre 1997, Bandai Namco sortait la première collection de cartes Dragon Ball. Préparez-vous, les Carddass DBZ sont de retour !

Les Carddass DBZ disponibles à l'achat

Moyennant 13,090 yens, soit environ 95 euros, vous pouvez replonger dans l'univers impitoyable des cartes à jouer et à collectionner avec un set premium (vol.2) Carddass DBZ Super Battle. Celui-ci contient 192 cartes, des volumes 5 à 8, mais également un classeur pour bien les ranger et les protéger, un livret spécial et surtout, deux nouvelles cartes avec des illustrations inédites.

On a des petits frissons rien qu'à voir ce Gohan Super Saiyan 2 et Cell. L'un des moments les plus iconiques du manga et de l'anime pour mettre en lumière le côté nostalgique et culte de ce produit dérivé. Là il s'agit de Dragon Ball Z, mais il y a bien eu des séries Dragon Ball et Dragon Ball GT.

En tout, Bandai Namco a tout de même réédité huit fois la collection en trente ans, dont la dernière fois en 2018, pour le 30ème anniversaire. Et comme souvent avec ces cartes, c'est rare et convoité, donc ça part vite ! D'autant plus quand elles sont associées à une franchise aussi prestigieuse qui berce encore des millions de trentenaires.