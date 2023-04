À l'occasion de la sortie du film Donjons et Dragons nous avons eu l'opportunité d'interviewer une partie du casting de l'adaptation du plus célèbre jeu de rôle. À savoir en l'occurrence Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page. On connait notamment l'actrice pour être une star du film d'action hollywoodien (Fast and Furious, Machete, Avatar) et l'acteur pour s'être illustré dans la série Netflix La Chronique des Bridgerton. On a donc essayé de mettre notre admiration de coté pour faire le plein d'informations sur le long métrage.

Un duo de choc

Cette interview est notamment l'occasion d'admirer la grande complicité entre les membres du casting et de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'adaptation d'un tel monument de la pop culture. On peut même apprendre que Michelle Rodriguez a été joueuse de RPG pendant son adolescence. Car oui rappelons que le film bien qu'étant assez libre dans son adaptation est directement tiré du jeu de rôle sur table qui fut inventé par Gary Gygax et Dave Arneson au tout début des années 70. Depuis quelques temps, le jeu a le vent en poupe notamment grâce aux nombreuses apparitions dans des séries à succès comme Stranger Things. De plus, le RPG tente de son coté de se réinventer via d'alléchantes nouveautés comme le tabletop qui est un intelligent mixte entre expérience papier et jeu vidéo.

Un film qui relance la machine Donjons et Dragons

Même des mastodontes comme Minecraft se mette à Donjons et Dragons avec un DLC uniquement centré sur l'univers à l'occasion de la sortie du film. Bref c'est une période faste pour l'éditeur Wizards of the Coast qui semble enchainer les succès. Dont celui du film, acclamé par la critique et le public qui s'offre en plus un casting 5 étoiles. En effet, en plus de Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page que vous pouvez admirer dans l'interview vidéo ci-dessus, le film accueille aussi Chris Pine, Justice Smith et Hugh Grant. De quoi apporter un peu plus de crédit supplémentaire et de mettre à mal les détracteurs qui jugent l'univers Donjons et Dragons beaucoup trop niche. Si Hollywood s'y intéresse, c'est que la niche n'est plus.

Coté scénario, on a le droit à un contenu spécifique et une histoire qui mélange le genre aventure, action et humour. Assez pour convaincre puisque le film obtient la très bonne note de 91% sur RottenTomatoes. De leurs cotés, nos confrères de chez CineSerie sont très enthousiastes sur le film. Bref, vous pouvez foncer sans trop vous poser de questions. Surtout si vous aimez l'univers et que vous êtes vous mêmes un roliste esthète.