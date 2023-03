Et si vous délaissiez un peu les feuilles de papier et vos crayons pour tenter l'aventure Donjons et Dragons autrement ? C'est la promesse de la société Wizards of the Coast avec son tabletop (table virtuelle) qui est un mélange des genres entre le RPG papier traditionnel et le jeu vidéo. Que sait t-on sur ce curieux produit ?

Donjons et Dragons Virtual Tabletop

Cette table virtuelle Donjons et Dragons fonctionne à l’aide d’Unreal Engine 5. Pour décrire la chose simplement, il s'agit d'un espace de jeu qui se veut être totalement immersif grâce auquel il est possible de naviguer dans des environnements 3D à l'aide du moteur graphique UE5. Cela simule en fait totalement une partie D&D sur table mais dans un environnement numérique pour encore plus d'immersion. Pour laisser une grande part de liberté aux joueurs, D&D Digital vous permet même de créer des figurines de personnages.

Une nouvelle façon de jouer

Tous les éléments du jeu de rôle papier sont là. Cela va du lancer de dés virtuel, aux barres de santé pour les personnages à l'affichage des mesures pour le déplacement des protagonistes Wizards of the Coast va proposer à sa communauté des expériences (des campagnes) toutes faites pour ceux qui n'ont pas envie de tout construire. Mais cette version tabletop laisse évidemment cette possibilité aux plus inventifs. L'ensemble permettra de créer vos propres environnements dans n'importe quelle combinaison que vous souhaitez.

On ne sait pas encore combien tout cela coûtera mais compte tenu de sa grande ambition, du niveau de technologie impliqué et des divers promesses, on se toute que ça risque de vite chiffrer. De plus, il semble qu'il soit nécessaire d'avoir un ordinateur assez puissant (surtout du coté de la carte graphique) pour vous permettre de profiter de l'experience.

La table virtuelle D&D sera déployée dans les prochains mois et les tests de jeu commencent fin 2023. Forcément on a hâte d'en savoir un peu plus. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il s'agit d'un habile mixte entre RPG papier et jeu vidéo. Pas mal non ? On garde la convivialité d'être autour d'une table mais... via un écran avec une matérialisation plus concrète des événements.